Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
В Подмосковье начали разбор завалов после удара дронов
Муниципальные службы начали разбирать обломки разрушенных в результате атаки беспилотников зданий в поселке Пионерский, сообщила глава муниципального округа Истра Подмосковья Татьяна Витушева.
Следователи и оперативные службы продолжают необходимые мероприятия в Пионерском, указала Витушева, передает ТАСС.
«Муниципальные службы, включая сотрудников и тяжелую технику, приступили к разбору завалов», – добавила она.
Она также отметила, что сотрудники администрации уже завершили осмотр территории. Специалисты обошли все частные домовладения, чтобы зафиксировать и уточнить масштаб полученных повреждений.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о гибели трех человек при падении беспилотника в поселке Пионерский. СК объявлял о поисках оказавшейся под завалами разрушенного дома пенсионерки.
В мае силы противовоздушной обороны уже уничтожали вражеский дрон над территорией этого муниципалитета.