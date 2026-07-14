Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Кандидата в депутаты арестовали за логотипы запрещенных соцсетей
В Петербурге суд отправил под арест на 10 суток активиста Ярослава Кострова из-за старой публикации с логотипами запрещенных социальных сетей, сообщили в пресс-службе судов города.
Ленинский райсуд Петербурга назначил 10 суток административного ареста кандидату в депутаты местного заксобрания от «Справедливой России» Ярославу Кострову, передает ТАСС.
Причиной стала неудаленная предвыборная листовка 2021 года с логотипами Instagram* и Facebook* (принадлежат корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской).
Его привлекли к административной ответственности по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистской организации».
Полиция обнаружила нарушение на публичной странице политика, насчитывающей 22 тыс. подписчиков. Там была размещена листовка с гиперссылками на страницы в запрещенных сетях. После признания корпорации Meta экстремистской в марте 2022 года этот материал так и не удалили.
Сам активист свою вину отрицает. В ходе судебного заседания он заявил, что не администрирует указанную страницу и лично не публиковал спорный контент. Политик баллотируется по одномандатному округу №1.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция составила административный протокол о публичном демонстрировании запрещенной атрибутики в отношении политика Бориса Надеждина (иноагент).
В мае Симоновский суд Москвы назначил местному жителю 15 суток ареста за татуировку с символикой экстремистской организации.
В прошлом году правоохранители оформили аналогичный материал на петербургского депутата Ольгу Штанникову из-за старой публикации во «ВКонтакте».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ