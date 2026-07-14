Кандидата в депутаты арестовали за логотипы запрещенных соцсетей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ленинский райсуд Петербурга назначил 10 суток административного ареста кандидату в депутаты местного заксобрания от «Справедливой России» Ярославу Кострову, передает ТАСС.

Причиной стала неудаленная предвыборная листовка 2021 года с логотипами Instagram* и Facebook* (принадлежат корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской).

Его привлекли к административной ответственности по статье «Публичное демонстрирование символики экстремистской организации».

Полиция обнаружила нарушение на публичной странице политика, насчитывающей 22 тыс. подписчиков. Там была размещена листовка с гиперссылками на страницы в запрещенных сетях. После признания корпорации Meta экстремистской в марте 2022 года этот материал так и не удалили.

Сам активист свою вину отрицает. В ходе судебного заседания он заявил, что не администрирует указанную страницу и лично не публиковал спорный контент. Политик баллотируется по одномандатному округу №1.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне полиция составила административный протокол о публичном демонстрировании запрещенной атрибутики в отношении политика Бориса Надеждина (иноагент).

В мае Симоновский суд Москвы назначил местному жителю 15 суток ареста за татуировку с символикой экстремистской организации.

В прошлом году правоохранители оформили аналогичный материал на петербургского депутата Ольгу Штанникову из-за старой публикации во «ВКонтакте».