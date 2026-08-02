Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР

Герой России Сайбель: Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии России

Tекст: Алексей Нечаев

«Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии страны – от укрепления экономики и повышения связанности регионов до реализации масштабных инфраструктурных проектов», – отметил Герой России Владимир Сайбель, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», один из координаторов Народной программы «Единой России».

По его словам, многие из этих направлений отражены в Народной программе ЕР, где особое внимание уделяется проектам, которые создают новые возможности для регионов и формируют основу для долгосрочного экономического роста. Одним из ключевых инструментов реализации этих задач остается развитие железнодорожной инфраструктуры.

«Сегодня компания успешно решает важнейшие государственные задачи: от развития инфраструктуры малых и средних городов до обеспечения обороноспособности страны и поддержки участников специальной военной операции. В этом большая заслуга многотысячного коллектива профессионалов РЖД», – сказал Сайбель.

Как отметил собеседник, перед работниками отрасли стоят масштабные цели, обозначенные президентом России. При участии «Единой России» и в рамках Народной программы партии реализуются крупные инфраструктурные проекты страны.

«Среди них – строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая даст новый импульс экономике, а также расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для укрепления транспортной связи центральных регионов с Дальним Востоком», – подчеркнул Сайбель.

По словам эксперта, в основе стабильной работы транспортной системы лежит ежедневный труд миллионов специалистов. «Коллективу РЖД есть чем гордиться: все государственные показатели и задачи выполняются в полном объеме. Но мы не останавливаемся на достигнутом и готовы отвечать на новые вызовы», – добавил он.

«Для меня большая гордость трудиться в этой выдающейся команде. От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю благополучия и новых успехов на благо нашей страны», – заключил Сайбель.

Напомним, в это воскресенье в России отмечается День железнодорожника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1936 году, и на постсоветском пространстве он отмечается не только в РФ, но и в Армении, Белоруссии, Кыргызстане, Узбекистане, а также Молдавии.

Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны.