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    2 августа 2026, 09:45 • Новости дня

    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР

    Герой России Сайбель: Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии России

    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Железнодорожная отрасль решает не только транспортные задачи, но и выступает важным фактором развития регионов и экономики страны, сказал газете ВЗГЛЯД замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель. По его словам, реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе предусмотренных Народной программой «Единой России», создает новые возможности для долгосрочного развития территорий. Напомним, в воскресенье в России отмечается День железнодорожника.

    «Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии страны – от укрепления экономики и повышения связанности регионов до реализации масштабных инфраструктурных проектов», – отметил Герой России Владимир Сайбель, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», один из координаторов Народной программы «Единой России».

    По его словам, многие из этих направлений отражены в Народной программе ЕР, где особое внимание уделяется проектам, которые создают новые возможности для регионов и формируют основу для долгосрочного экономического роста. Одним из ключевых инструментов реализации этих задач остается развитие железнодорожной инфраструктуры.

    «Сегодня компания успешно решает важнейшие государственные задачи: от развития инфраструктуры малых и средних городов до обеспечения обороноспособности страны и поддержки участников специальной военной операции. В этом большая заслуга многотысячного коллектива профессионалов РЖД», – сказал Сайбель.

    Как отметил собеседник, перед работниками отрасли стоят масштабные цели, обозначенные президентом России. При участии «Единой России» и в рамках Народной программы партии реализуются крупные инфраструктурные проекты страны.

    «Среди них – строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая даст новый импульс экономике, а также расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для укрепления транспортной связи центральных регионов с Дальним Востоком», – подчеркнул Сайбель.

    По словам эксперта, в основе стабильной работы транспортной системы лежит ежедневный труд миллионов специалистов. «Коллективу РЖД есть чем гордиться: все государственные показатели и задачи выполняются в полном объеме. Но мы не останавливаемся на достигнутом и готовы отвечать на новые вызовы», – добавил он.

    «Для меня большая гордость трудиться в этой выдающейся команде. От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю благополучия и новых успехов на благо нашей страны», – заключил Сайбель.

    Напомним, в это воскресенье в России отмечается День железнодорожника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1936 году, и на постсоветском пространстве он отмечается не только в РФ, но и в Армении, Белоруссии, Кыргызстане, Узбекистане, а также Молдавии.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны.

    30 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин: Морозовская больница оказывает помощь детям из 89 субъектов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Морозовская больница работает как крупнейший многопрофильный детский стационар страны, принимая пациентов из всех 89 субъектов России, сообщил член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Ежегодно здесь получают помощь больше 10 тыс. детей из других регионов», – приводит слова Собянина сайт «Единой России».

    В медицинском учреждении началось полное обновление неонатологического отделения и Центра расширенного неонатального скрининга. В последнем отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, а также установят современные инженерные системы. Специалисты бережно сохранят исторический облик здания, восстановив утраченную кирпичную кладку и белые декоративные детали фасада.

    Корпус неонатологии получит новый утепленный вентилируемый фасад в едином стиле с главным зданием. Внутри полностью заменят коммуникации и установят современные лифты. Градоначальник подчеркнул, что создание функциональной среды заметно повысит качество и доступность медицинской помощи.

    За последние четыре года по Народной программе «Единой России» в стране открыли 20 новых детских больниц и корпусов. Партия запланировала до 2030 года модернизировать более 500 детских поликлиник и переоснастить 180 профильных стационаров.

    Ранее врачи столичной Морозовской больницы впервые в стране успешно провели промышленную CAR-T-терапию от рака.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал выделение средств на переоснащение скоропомощных отделений детских стационаров.

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    31 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта, но обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

    «Думаю, он [Владимир Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, [президент России] Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    В начале июня Трамп высказался с одобрением насчет возможной личной встречи Путина и Зеленского. В марте глава Белого дома заявлял о необходимости заключения Киевом мирного соглашения.

    Месяцем позже президенты России и США провели телефонный разговор.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
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    30 июля 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин указал на нехватку поликлиник и большой приток мигрантов в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличить число поликлиник.

    Путин провел рабочую встречу с Воробьевым в Кремле, они обсудили развитие медицинской инфраструктуры в Подмосковье, включая планы по возведению новых учреждений и комплекса в Балашихе, передает РИА «Новости».

    Оценивая работу областных властей, президент призвал сфокусироваться на первичной помощи.

    «Что касается крупных медцентров – это очень правильно, там высокий уровень, вы умеете это делать. И распыляться, наверное, ни к чему, но обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет нелишним, потому что миграционный приток большой в Московской области.Я думаю, что здесь есть над чем поработать. Мощностей все-таки в Московской области, по-моему, в этом звене не хватает», – заявил Владимир Путин.

    Глава государства добавил, что текущих мощностей в данном направлении недостаточно. Андрей Воробьев поддержал позицию президента и подтвердил потребность поликлиник в особом подходе.

    В феврале текущего года Путин призвал учитывать потребность жителей в медицинских учреждениях при застройке новых микрорайонов.

    В прошлом году Путин высоко оценил открывшийся в Подмосковье детский медцентр имени Леонида Рошаля.

    Ранее Путин поручил руководству Московской области уделить особое внимание поликлиникам из-за постоянного прироста населения.

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    30 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Воробьев доложил Путину о защите Подмосковья от беспилотников

    Воробьев рассказал об усилении защиты критических объектов Московской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Московской области уделяют приоритетное внимание обеспечению безопасности жителей и защите критически важной инфраструктуры на фоне атак беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о мерах по защите региона, передает ТАСС.

    Глава Подмосковья подчеркнул, что обеспечение безопасности граждан является одной из главных задач властей.

    «У нас есть также задача обеспечить безопасность жителей. Террористические атаки, которые идут, – и в жилые дома попадают беспилотники, – заставляют нас серьезно относиться и к защите, и к заботе о тех, кто утратил имущество или получил ранения», – сказал губернатор. По его словам, защита критически важных объектов считается приоритетом в рамках указа президента.

    Воробьев также доложил о поддержке участников специальной военной операции и их близких. В Подмосковье действует 36 региональных мер поддержки, которые предоставляются в проактивном режиме. Военнослужащие могут дистанционно оформить получение земельного участка, компенсацию за него, зубопротезирование и услуги такси.

    Кроме того, в регионе активно функционируют реабилитационные центры и ведется совместная работа с фондом «Защитники Отечества». Губернатор отметил важность программ, реализуемых в центрах «Ясенки» и имени Мещерякова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об уничтожении нескольких десятков беспилотников в небе над регионом.

    В середине того же месяца в результате атаки дронов пострадал 61 человек.

    Месяцем ранее 18 многоквартирных домов получили повреждения после налета вражеских аппаратов.

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    30 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин указал на долги Подмосковья в сфере ЖКХ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обратил внимание на накопившиеся финансовые проблемы в ЖКХ.

    Владимир Путин провел переговоры с Андреем Воробьевым, на которой были затронуты проблемы Московской области в сфере ЖКХ, передает ТАСС.

    «У вас по ЖКХ большая задолженность», – указал Путин.

    Воробьев признал наличие проблемы и рассказал о масштабных инфраструктурных проектах. По его словам, в партнерстве с «Россетями» модернизируются питающие центры, строятся новые котельные и теплосети, а также активно реализуется программа социальной газификации.

    Предыдущая очная беседа политиков состоялась в конце декабря 2025 года. Тогда стороны обсуждали развитие робототехники и внедрение искусственного интеллекта в промышленность и логистику региона.

    В декабре прошлого года Владимир Путин обсудил с Андреем Воробьевым масштабные проекты модернизации системы ЖКХ в Подмосковье.

    В июне Путин указал на общероссийскую проблему недофинансирования коммунальной сферы.

    Весной Путин одобрил перенос сроков погашения задолженностей регионов по бюджетным кредитам.

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    30 июля 2026, 14:52 • Новости дня
    Медведев на форуме МГЕР почтил память погибших участников спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл на форум МГЕР «Гвардейск» и почтил память погибших участников спецоперации.

    Политик совместно с руководителем «Молодой Гвардии» Антоном Демидовым, полпредом президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым почтил память погибших бойцов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Делегация возложила цветы к Памятнику Неизвестному солдату, Вечному огню и Аллее памяти погибших активистов МГЕР и «Волонтерской Роты Боевого Братства», участвовавших в специальной военной операции. Также Медведев ознакомился с поисковой деятельностью молодежных организаций.

    За 2026 год участники экспедиций обнаружили останки 187 солдат Великой Отечественной войны. Кроме того, вместе с Ассоциацией ветеранов СВО в Селидово, Новолуганске и Украинске были эксгумированы тела 77 мирных жителей, ставших жертвами боевых действий.

    Накануне Медведев назвал победу в спецоперации единственным способом сохранения страны.

    В мае политик вместе с руководством «Молодой Гвардии» возложил цветы к Вечному огню на Поклонной горе.

    Весной активисты «Волонтерской Роты» и МГЕР приступили к поисковым мероприятиям в зоне проведения специальной военной операции.

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    30 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой роли Народной программы «Единой России»

    Данилин: Народная программа ЕР вышла за рамки предвыборных обещаний

    Эксперт рассказал о новой роли Народной программы «Единой России»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Народная программа «Единой России» перестала быть обычным предвыборным документом и превратилась в механизм постоянной обратной связи с гражданами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что в нее вошло около 3 млн предложений, собранных в ходе подготовки программы.

    «Масштаб поступивших предложений показывает, что Народная программа «Единой России» вышла далеко за рамки обычного перечня предвыборных обещаний. По сути, она становится документом, который отражает реальные запросы общества, приоритеты граждан и наиболее актуальные направления развития страны», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

    По его словам, почти 3 млн инициатив свидетельствуют не только о высокой востребованности программы, но и об эффективности системы сбора и анализа предложений. «Видно, что партия сделала ставку на постоянный диалог с гражданами. В результате сформировался полноценный механизм обратной связи с обществом, позволяющий учитывать запросы людей при определении приоритетов развития», – пояснил эксперт.

    Как отметил Данилин, теперь ключевой задачей становится качественная экспертная обработка поступивших инициатив. «Предложения предстоит систематизировать, определить их приоритетность и понять, какие решения требуют оперативной реализации, а какие должны стать частью долгосрочного планирования с горизонтом десять лет и более», – уточнил он.

    По мнению собеседника, такой подход отличает Народную программу от традиционных предвыборных документов. «Она становится постоянно действующим механизмом, который объединяет общественный запрос, отраслевую экспертизу, региональный опыт и контроль исполнения принятых решений. Именно это превращает программу в полноценный инструмент управления, а не в декларацию намерений», – заключил Данилин.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений, превысив показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны. Среди других тем – обеспечение безопасности Отечества, укрепление экономики, развитие социальной сферы.

    «Важнейшими приоритетами останутся помощь людям в самых сложных жизненных ситуациях, забота о старшем поколении. Будем активно заниматься внедрением передовых технологий для обеспечения эффективной работы государственных структур», – подчеркнул глава партии Дмитрий Медведев.

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    31 июля 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин отметил рост зарплат в РЖД более чем на 8%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым обратил внимание на увеличение заработной платы работников компании.

    Глава государства подчеркнул, что несмотря на сокращение персонала, доходы сотрудников растут, передает РИА «Новости».

    «Зарплата выросла зато... Больше 8%», – отметил российский лидер.

    В свою очередь Олег Белозеров подтвердил эту информацию, уточнив, что сейчас средняя заработная плата в коллективе достигает почти 119 тыс. рублей.

    Также в ходе беседы обсуждались успехи компании. Путин назвал РЖД одним из лидеров в стране по росту производительности труда.

    По словам главы компании, этот показатель за последние 15 лет увеличился в два раза, а в денежном выражении – в четыре раза.

    «Так и есть. Так и есть, вы – один из лидеров, это у вас получается», – отреагировал Путин. Президент добавил, что таких результатов удается достигать благодаря внедрению новой техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор РЖД Олег Белозеров отчитался перед президентом Владимиром Путиным о реализации инвестиционной программы государственной компании.

    Глава государства заявил о росте реальных зарплат в российской экономике на 30% за последние пять лет.

    В марте число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей выросло до 20.

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    31 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким легендарного баскетболиста Ивана Едешко, скончавшегося от инфаркта на 82-м году жизни.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного советского баскетболиста Ивана Едешко. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

    «Скончался Иван Едешко – легендарный баскетболист, наставник и педагог... В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки», – говорится в телеграмме главы государства близким спортсмена.

    Российский лидер отметил, что спортсмен с честью представлял страну на крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и завоевал десятки наград.

    По словам президента, Едешко пользовался заслуженным уважением среди коллег и болельщиков, активно передавал свой опыт молодым игрокам, занимался общественной деятельностью и воспитал новые поколения успешных спортсменов и тренеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне легендарный советский баскетболист Иван Едешко скончался в возрасте 81 года.

    В январе текущего года из жизни ушла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова.

    В 2024 году умер другой олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу Анатолий Поливода.

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    31 июля 2026, 14:48 • Новости дня
    Путин оценил сокращение интервалов движения поездов РЖД

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД почти в четыре раза, до трех-четырех минут.

    Глава государства положительно отреагировал на планы компании значительно ускорить движение составов, передает РИА «Новости».

    «Хотим выйти на рекордные показатели», – отметил руководитель корпорации во время беседы. Он пояснил, что сокращение интервалов обеспечит рост объемов перевозок на десятки процентов.

    «Здорово», – отреагировал глава государства.

    Белозеров также добавил, что РЖД работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3–4 минут, протестировали его на южном направлении

    Руководитель РЖД добавил, что на Восточном полигоне для грузовых составов время между отправлениями уже уменьшено до семи минут. Теперь аналогичные технологии постепенно внедряются в пассажирском сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства призвал сократить время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

    Руководство РЖД анонсировало старт сборки вагонов для высокоскоростной магистрали в начале 2026 года.

    Президент на встрече с Олегом Белозеровым заинтересовался новыми железнодорожными вагонами с увеличенными габаритами.

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    30 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    Путин назначил Станислава Кранса послом России в Самоа по совместительству

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил назначение Станислава Кранса новым послом России в Независимом Государстве Самоа по совместительству.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. «Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Независимом Государстве Самоа по совместительству», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент России Владимир Путин назначил Станислава Кранса послом в Новой Зеландии.

    В мае дипломат рассказал о проблемах с выплатами пенсий проживающим за рубежом россиянам.

    В марте российский лидер утвердил Георгия Михно в качестве нового руководителя посольства в Польше.

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    31 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин поручил РЖД продолжить поддержку участников спецоперации
    Путин поручил РЖД продолжить поддержку участников спецоперации
    @ Варвара Гертье/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин поручил руководству Российских железных дорог продолжать оказывать всестороннюю помощь бойцам специальной военной операции и их близким.

    Путин на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым распорядился не останавливать работу по поддержке участников спецоперации и их семей. Особое внимание было уделено медицинской помощи бойцам, передает ТАСС.

    В ходе беседы Белозеров доложил главе государства о совместной работе РЖД и фонда «Защитники Отечества» в рамках проекта «Своих не бросаем». По его словам, поддержка включает в себя организацию туристических маршрутов и предоставление услуг железнодорожной медицины.

    «Более 21 тыс. участников СВО смогли воспользоваться нашими медицинскими услугами», – подчеркнул руководитель компании.

    «Спасибо, – поблагодарил президент. – И продолжайте, пожалуйста, эту работу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля президент России Владимир Путин поручил усилить поддержку раненых бойцов спецоперации.

    Месяцем ранее глава государства расширил перечень подопечных фонда «Защитники Отечества».

    В начале лета российский лидер рекомендовал местным властям увеличить объем социальной помощи семьям военнослужащих.

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    31 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин выразил надежду на прибыльность развиваемой РЖД защищенной квантовой сети

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин ожидает, что создаваемая компанией система защищенных коммуникаций станет не только технологически полезной для страны, но и экономически эффективной.

    Путин на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым обсудил развитие сети квантовых коммуникаций. Руководитель компании представил доклад о ходе реализации проекта, запущенного по поручению главы государства, передает ТАСС.

    «Работа по квантовым технологиям, конечно, очень важна. И я надеюсь, она будет прибыльной», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее президент неоднократно отмечал стратегическую значимость развития этого направления. По его словам, России необходимо войти в число мировых лидеров в данной сфере. Квантовые технологии позволяют существенно повысить скорость передачи данных, обеспечивая при этом надежную защиту информации и отсутствие потерь сигнала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент России Владимир Путин объявил о сборке отечественных прототипов квантовых компьютеров.

    В середине июля текущего года глава Сбербанка Герман Греф предупредил об уязвимости мировой цифровой инфраструктуры перед новыми вычислительными мощностями.

    Для надежной защиты информации японские власти запланировали строительство инновационной оптоволоконной сети с квантовым шифрованием.

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    2 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Путин: Строительство первой ВСМ в России идет полным ходом

    Tекст: Антон Антонов

    Строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербург идет полным ходом, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.

    «Все последние годы благодаря системной, ответственной работе сплочённой высококлассной команды профессионалов железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Президент напомнил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Петербург. По его словам, эта магистраль стала основным этапом в создании мощной транспортной сети, которая укрепила обороноспособность и поддержала экономический рост, открыла пути к освоению территорий и значительно повысила мобильность миллионов людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    ВСМ Москва – Санкт-Петербург станет первой в мире со скоростью до 400 километров в час и колеей 1520 миллиметров.

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    31 июля 2026, 14:12 • Новости дня
    Путин поручил РЖД выполнять задачи по вывозу угля из Кемеровской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин на рабочей встрече напомнил руководству железнодорожной монополии о необходимости строго соблюдать соглашения по транспортировке топлива из Кузбасса.

    Российский лидер провел встречу с генеральным директором компании Олегом Белозеровым в пятницу. Они обсудили выполнение задач по транспортировке твердого топлива из Кемеровской области, передает РИА «Новости».

    «Не забывайте горняков... Я понимаю, что компания должна зарабатывать и возить грузы, которые приносят прибыль, это все понятно», – отметил президент.

    В ответ руководитель корпорации заверил Владимира Путина, что поручение по соглашению о вывозе угля из региона выполняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Кемеровской области Илья Середюк рассказал об отправке большей части угля в инновационных вагонах.

    Годом ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о подписании соглашения между РЖД и Кузбассом для вывоза топлива в восточном направлении.

    Незадолго до этого президент России Владимир Путин утвердил антикризисную программу поддержки угольной отрасли.

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    Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

    Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК. Даже требование США прекратить бить по нефти Казахстана не сработало. Молдавские фермеры уже испытывают нехватку дизтоплива, причем в самый ответственный момент сбора урожая. Среди пострадавших из-за украинских атак также Румыния и Болгария. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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