Индейцы из Монтаны подали иск против пошлин США на товары из Канады

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, истцы ссылаются на договор 1794 года между США и Британией, который освобождает коренное население от уплаты пошлин на товары, перевозимые через границу, передает РИА «Новости».

Индейцы также оспаривают законность введения новых тарифов, отмечая, что чрезвычайное положение, объявленное американским лидером для борьбы с наркотрафиком, не дает президенту права вводить торговые пошлины. «Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях не предоставляет президенту полномочий для введения торговых пошлин», – уточнили истцы.

Иск зарегистрирован в суде штата Монтана под названием «Webber против Министерства внутренней безопасности США». Отмечается, что на данный момент Белый дом и вовлеченные ведомства не предоставили комментариев по поводу иска.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил об успешном завершении операции по введению импортных пошлин, что, по его мнению, принесло положительные результаты для американской экономики.

Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.