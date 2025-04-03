Трамп заявил об успехе операции с импортными пошлинами

Tекст: Валерия Городецкая

В публикации в соцсети Truth Social президент США сравнил операцию по введению пошлин с медицинской процедурой, где «пациент выжил и выздоравливает», передает Ura.Ru.

Американский лидер выразил уверенность в том, что страна станет «намного сильнее, больше, лучше и выносливее». Он также подчеркнул, что одна из главных целей нынешней политики – не только восстановление от прежних экономических кризисов, но и достижение новых высот в экономическом развитии. «Сделаем Америку снова великой!!!» – написал глава Белого дома.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из стран ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

Газета ВЗГЛЯД писала, как страны восприняли ограничения и что на этот счет говорят иностранные лидеры.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из более чем 100 государств «жестко нагнуло мировую торговую систему».