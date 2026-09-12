Огромный оползень в Гималаях и ускоренное таяние ледников в высочайшем горном поясе Земли – это проблема далеко не только Непала, а всей планеты. Она может затронуть сразу 16 густонаселенных азиатских стран, где проживают 2 миллиарда человек.2 комментария
Песков заявил о возвращении Европы к «холодной войне» с Россией
Песков заявил о почти полной заморозке отношений Европы с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возвращении отношений с Европой к состоянию «холодной войны» из-за их заморозки.
По словам Пескова, Европа свела взаимодействие с Москвой практически к нулю, что приблизило континент к условиям холодной войны, передает RT.
«Они практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет. Напротив, это привело к множеству нестабильности и конфликтов», – сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, вместо мирного решения проблем дипломатическим путем страны погружаются в конфронтацию.
Песков сообщил об отсутствии предпосылок для нормализации диалога с западными странами.
Месяцем ранее представитель Кремля назвал новые антироссийские санкции причиной серьезного раскола внутри Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.