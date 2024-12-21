Рябков заверил в способности российского «Орешника» противостоять ПРО США

  • Новость часаВС России поразили формирования ВСУ у 11 приграничных пунктов Курской области
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    Трамп приступил к шантажу Европы
    Эксперт объяснил налет беспилотников на Казань провалами ВСУ на фронте
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Минобороны: Киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру Казани в три волны
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Медведчук: Зеленский использовал ненормативную лексику из-за бессилия перед Россией
    Пентагон испытал две новые гиперзвуковые системы для противостояния России
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    20 комментариев
    21 декабря 2024, 13:18 • Новости дня

    Рябков заверил в способности российского «Орешника» противостоять ПРО США

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

    Рябков заявил о полной уверенности России в своих вооружениях, комментируя слова президента России Владимира Путина относительно гипотетической дуэли между российским «Орешником» и американской системой противоракетной обороны, передает ТАСС.

    «Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», – подчеркнул Рябков.

    Напомним, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», заверив в готовности России в любой момент.

    Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина, считая его ответом на скептицизм в отношении возможностей комплекса «Орешник». При этом ирландский журналист заявил о неспособности НАТО противостоять «Орешнику».

    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    23 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

    Коментарии (11)
    18 декабря 2024, 19:24 • Новости дня
    США ослабили санкции против Газпромбанка

    Минфин США разрешил операции с Газпромбанком в атомной энергетике

    США ослабили санкции против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. При этом строительство АЭС в Венгрии осталось под санкциями.

    Это решение закреплено в специальной генеральной лицензии финансового ведомства. В документе уточняется, что все операции, запрещенные указом президента США и связанные с гражданской ядерной энергетикой, будут разрешены до указанной даты, передает ТАСС.

    Сделки, охватываемые лицензией, включают добычу, очистку, переработку, обогащение, транспортировку или приобретение урана в любой форме. Также разрешены операции по производству, выработке, передаче или обмену ядерной энергии, топлива или отходов, а также эксплуатация гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года. Данный шаг подчеркивает важность продолжения работы в области гражданской атомной энергетики между США и Россией.

    В то же время лицензия исключает сделки, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, проект которой курирует Росатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    20 декабря 2024, 19:55 • Видео
    В Евросоюзе отменили «победу Украины»

    Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

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    19 декабря 2024, 23:25 • Новости дня
    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны

    США заявили о возможностях России, КНДР и Китая нанести ядерный удар по США

    Белый дом назвал способные нанести ядерный удар по США страны
    @ кадр из видео канала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, КНДР и Китай обладают ядерным оружием и ракетами, способными достичь территории США, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

    «Список стран, которые обладают одновременно ядерным оружием и ракетными возможностями, чтобы напрямую достичь территории США, очень мал, и они являются противниками Соединенных Штатов: Россия, Северная Корея и Китай», – приводит слова Файнера РИА «Новости».

    Выступая в аналитическом Фонде Карнеги (признан иноагентом в России и включен в перечень нежелательных НПО), Файнер также заявил, что США готовы пересмотреть подход к развертыванию своих ядерных сил, если Китай и другие государства продолжат наращивать свои арсеналы. Он подчеркнул, что в случае негативного развития этих тенденций изменения в развертывании американских ядерных сил могут стать необходимыми.

    Вашингтон, по словам Файнера, стремится к контролю над вооружениями, но готов адаптироваться к изменяющейся глобальной ядерной динамике.

    При этом США выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем в вопросах стратегической стабильности, считая их более конструктивными, чем трехсторонний диалог. Файнер отметил, что различия в ядерных возможностях и доктринах России и Китая требуют отдельного подхода к каждой из стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил о возможных катастрофических последствиях из-за наращивания Вашингтоном силового давления на ядерные державы, такие как Россия, Китай и КНДР.

    В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал на риски обсуждения ограниченного ядерного удара, заявив, что такие разговоры могут привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

    Associated Press сообщало, что в США наблюдается рост продаж бункеров и бомбоубежищ, что связано с опасениями населения перед ядерными угрозами, и прогнозируется, что к 2030 году рынок таких сооружений достигнет 175 млн долларов.

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    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

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    19 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Шольц и Трамп сочли «слишком долгим» конфликт на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц и избранный президент США Дональд Трамп согласились, что конфликт на Украине «продолжается слишком долго», сообщил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

    Состоялся телефонный разговор Шольца с Трампом. «Разговор был сосредоточен на вызовах в сфере безопасности в Европе», – приводит слова Хебештрайта РИА «Новости».

    Обе стороны согласились, что конфликт «продолжается слишком долго», и подчеркнули необходимость найти скорейший путь к справедливому и устойчивому миру.

    В ходе обсуждения Шольц подтвердил свою приверженность поддержке Украины. Он заверил Трампа, что Германия будет оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп дал понять, что ожидает от украинского лидера Владимира Зеленского готовности к территориальным уступкам ради мира. Шольц заявлял, что Германия не будет помогать Украине, если это наносит критический ущерб ее собственной безопасности.

    В ноябре у Шольца и Трампа уже был телефонный разговор.

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    19 декабря 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее

    Путин объяснил американскому журналисту, что Россия стала сильнее
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил американскому журналисту на вопрос о «слабости России», что Россия стала сильнее вопреки ожиданиям Запада, и процитировал Марка Твена.

    «Вам очень бы хотелось, чтобы Россия была в ослабленном положении», – заявил Путин американскому журналисту в ответ на вопрос относительно слабой позиции России, а соответственно и президента России на переговорах с Трампом, передает ТАСС.

    Также, отвечая на вопрос о «слабости России», Путин процитировал Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

    Он отметил, что Россия  позволяет прессе США работать в Москве, несмотря на гонения на российскую прессу в Америке.

    «Уважаемый коллега! Почему я говорю «уважаемый»? Потому что, несмотря на все гонения на нашу прессу, мы вам позволяем работать в России, и вы делаете это свободно. Уже хорошо», – сказал он.

    Путин заявил, что не знает, когда встретится с Трампом, не разговаривал с ним более четырех лет, но всегда готов ко встрече с ним.

    «Во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет», – заявил он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос американского журналиста о возможной встрече.

     «Мы становимся по-настоящему суверенной страной, мы мало от кого зависим. Россия мало от кого зависит и в состоянии уверенно держаться на ногах в сфере экономики. Россия стала гораздо сильнее за последние два-три года, вопреки ожиданиям Запада», – заявил Путин.

    Путин заявил, что боеготовность армии России сейчас самая высокая в мире. Успехи ВС России на поле боя связаны в том числе с ростом возможности оборонки, заявил Путин.

    Путин рассказал, как стране удается сохранять рост и стабильность в условиях мирового кризиса, подчеркнув важность экономики как основы основ для развития.

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    18 декабря 2024, 21:50 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа назвал убийство Кириллова неразумным шагом Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Убийство в результате теракта в Москве начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова вне станет значительным препятствием для начала мирных переговоров между Киевом и Москвой, считает будущий спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог. При этом он назвал убийство начальника войск РХБЗ неприемлемым.

    Несмотря на резонанс, Келлог отметил, что это событие не является шагом назад, хотя и не считает произошедшее разумным шагом со стороны Киева, передает РИА «Новости». По его словам, есть правила ведения войны, и определенные действия неприемлемы.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    19 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Ростовская область подверглась атаке беспилотников и ракет

    Атака дронов и ракет на Ростовскую область вызвала пожар на заводе в Новошахтинске

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

    Как сообщает ТАСС, минувшей ночью Ростовская область столкнулась с массированной атакой, в которой были задействованы более 30 беспилотников и три ракеты. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в результате атаки один человек пострадал от падения обломков беспилотника.

    «Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке врага, который использовал для этого более трех десятков БПЛА и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована», – сообщил Слюсарь.

    Атака украинских беспилотных аппаратов привела к возгоранию на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения, информация о пострадавших уточняется. Анализ причин и последствий атак продолжается, власти предпринимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов и обеспечения безопасности региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в Белгородской области повреждены дома, заборы и автомобили, а также пострадало сельхозпредприятие; в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь; средства ПВО России за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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    19 декабря 2024, 10:59 • Новости дня
    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»

    Reuters: США наложили санкции на российские компании и суда, связанные с «Северным потоком – 2»

    США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против российских компаний и судов, участвующих в проекте «Северный поток – 2», а также против оператора проекта Nord Stream 2 AG, сообщает Reuters.

    Соединенные Штаты объявили о новых санкциях против ряда российских компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Санкции касаются морских и водных транспортных компаний, государственной морской спасательной службы и более десятка судов. Также под санкции попали оператор проекта Nord Stream 2 AG и российская страховая компания, предоставлявшая страхование подрядчикам проекта, сообщает Reuters.

    Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», называя его «геополитическим проектом России».

    «Мы будем продолжать работать, чтобы Россия никогда не могла использовать свои энергетические ресурсы для политической выгоды», – подчеркнул он на брифинге.

    Ранее финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить его участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что предложениями Линча США хотят добить «Северный поток», а уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    19 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    США разрешили Венгрии платить за газ через Газпромбанк

    США разрешили Венгрии проводить платежи за газ через санкционный Газпромбанк

    Tекст: Евгения Караваева

    Американское правительство временно разрешило Венгрии продолжать транзакции через Газпромбанк, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны.

    США предоставили Венгрии исключение из санкций против Газпромбанка, чтобы позволить Будапешту продолжать платежи за газ, передает Интерфакс. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил об этом решении в Нью-Йорке.

    Санкции против Газпромбанка были введены Минфином США 21 ноября 2024 года, что вызвало беспокойство в Будапеште по поводу возможного влияния на энергоснабжение страны. Сийярто ранее заявлял, что санкции США угрожают энергетической безопасности ряда стран Центральной Европы.

    18 декабря OFAC, подразделение Минфина США, опубликовало лицензию, разрешающую транзакции с Газпромбанком в области атомной энергетики до 30 июня 2025 года. Исключение касается проектов, начатых до добавления банка в список SDN. Однако на новые проекты, такие как строительство станции «Пакш-2» в Венгрии, лицензия не распространяется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку.

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    19 декабря 2024, 10:58 • Новости дня
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    Мать пропавшего в Сирии 12 лет назад журналиста из США обратилась за помощью к Путину
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Мать пропавшего журналиста из США Остина Тайса Дебра обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь найти ее сына, пропавшего в Сирии в 2012 году.

    Мать американского журналиста, который исчез в Сирии 12 лет назад, направила письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, передает NBC News.

    Тайс выразила надежду, что связи Путина с сирийским правительством помогут в поиске ее сына.

    «Текущая ситуация в Сирии вынуждает нас просить Вашей помощи в поисках Остина и безопасном воссоединении нашей семьи», – написала она в своем письме.

    Письмо было отправлено вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил Дебру Тис, что Израиль не будет проводить авиаудары рядом с секретной тюрьмой под Дамаском, где, по ее мнению, может находиться ее сын.

    Как указывает издание, надежду на спасение журналиста в семью Тайса вселил тот факт, что Башар Асад бежал в Россию. Дебра отмечает, что Остин может находиться в тюрьме на горе Касиун, у которой есть еще не исследованный полностью скрытый туннель.

    Дебра Тайс заверила, что готова поехать в Москву или в любую точку мира, чтобы обнять своего сына и вернуть его домой. Она также отметила, что не испытывает сомнений в эффективности обращения за помощью к Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2017 году администрация президента США Дональда Трампа установила канал связи с Дамаском для освобождения Тайса, при этом Дамаск отрицал, что сирийским властям известно о его местонахождении.

    Напомним, в 2016 году Госдепартамент США подтвердил освобождение властями в Дамаске американца Кевина Патрика Доуса. Он был освобожден после того, как президент США Барак Обама обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с личной просьбой о содействии в розыске американских граждан, которые могли находиться на территории Сирии. Позднее США поблагодарили России за помощь в его освобождении.

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    18 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    ВКС России пополнились новым соединением в 2024 году

    Начальник Генштаба сообщил о формировании в 2024 году нового соединения ВКС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году в России сформировано новое соединение Воздушно-космических сил и восстановлены Московский и Ленинградский военные округа, а также созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 соединений в Сухопутных войсках.

    Новое соединение Воздушно-космических сил Российской Федерации было сформировано в 2024 году, передает ТАСС. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе иностранных государств. Он отметил, что это было сделано для повышения возможностей системы воздушно-космической обороны страны.

    Кроме того, в 2024 году в Сухопутных войсках России также произошли значительные изменения. Официально были сформированы два военных округа – Московский и Ленинградский. Помимо этого, созданы две общевойсковые армии, армейский корпус и 16 новых соединений.

    Эти изменения свидетельствуют о масштабной реорганизации и укреплении Вооруженных сил России. Валерий Герасимов подчеркнул, что такие шаги предпринимаются для усиления оборонной способности и ответа на современные вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать в российских войсках единый информационный контур, объединяющий средства разведки и поражения на разных уровнях управления, министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул важность завершения формирования Московского и Ленинградского военных округов, объясняя это ответом на расширение НАТО к границам страны.

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    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    18 декабря 2024, 22:57 • Новости дня
    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов

    ФРС США снизила ставку до 4,25-4,5% годовых для стабилизации экономики

    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная резервная система США уменьшила базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых, с целью поддержки экономического роста и контроля инфляции.

    Как сообщает ТАСС, Федеральная резервная система США по итогам недавнего заседания приняла решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых. Это решение направлено на поддержку стабильного экономического роста и контроль над инфляцией. В сообщении ФРС отмечается, что комитет будет учитывать поступающие экономические данные и риски при дальнейших корректировках ставки.

    Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) заявил: «В поддержку своих целей FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 4,25–4,5%». В дальнейшем комитет будет оценивать поступающие данные для принятия решений о возможных корректировках.

    Согласно прогнозам FOMC, в 2025 году ставка будет снижена до 3,75–4,0%, а средняя ключевая ставка на этот год была пересмотрена вверх до 3,9% с предыдущего прогноза в 3,4%. Следующее заседание ФРС по ставке намечено на 29 января 2025 года.

    В обновленных экономических прогнозах ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,5% с 2,0%, на 2025 год до 2,1% с 2,0%, сохранив на 2026 год на уровне 2,0% и снизив на 2027 год до 1,9% с 2,0%. Прогноз по инфляции также был повышен: на 2024 год до 2,4% с 2,3% и до 2,5% с 2,1% в 2025 году.

    Кроме того, ФРС понизила прогноз по безработице на 2024 год до 4,2% с 4,4%, сохранив на 2026 год на уровне 4,3% и повысив на 2027 год до 4,3% с 4,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Американский доллар слабеет к основным мировым валютам на фоне новостей об избрании Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов США. Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов.

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    20 декабря 2024, 05:53 • Новости дня
    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа

    Орбан собрался принять решение о поддержке продления санкций ЕС против России после инаугурации Трампа

    Орбан отложил решение по санкциям ЕС против России до инаугурации Трампа
    @ Szilard Voros/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение по вопросу поддержки продления санкций против России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января, сообщает Bloomberg.

    Евросоюзу необходимо продлевать санкции каждые шесть месяцев. Следующее продление должно быть одобрено в конце января, спустя 11 дней после инаугурации Трампа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Агентство отмечает, что до настоящего времени продление санкций проходило как рутинная процедура, однако для этого требуется единогласная поддержка всех 27 стран-членов ЕС. Венгрия, обладая правом вето, может повлиять на данный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, в который включили 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Министерство иностранных дел России анонсировало скорый ответ на данные меры Европейского союза.


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