Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.2 комментария
Рябков заверил в способности российского «Орешника» противостоять ПРО США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.
Рябков заявил о полной уверенности России в своих вооружениях, комментируя слова президента России Владимира Путина относительно гипотетической дуэли между российским «Орешником» и американской системой противоракетной обороны, передает ТАСС.
«Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», – подчеркнул Рябков.
Напомним, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», заверив в готовности России в любой момент.
Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина, считая его ответом на скептицизм в отношении возможностей комплекса «Орешник». При этом ирландский журналист заявил о неспособности НАТО противостоять «Орешнику».