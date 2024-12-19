Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.9 комментариев
Путин заявил о готовности провести дуэль «Орешника» против ПВО НАТО «прямо сейчас»
Президент Владимир Путин заявил о готовности России к «технологической дуэли» комплекса «Орешник» с западными системами ПВО в любой момент – «прямо сейчас».
Об этом президент рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое он опубликовал в своем Telegram-канале. «Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня», – сказал глава государства.
На вопрос о выборе места для возможной дуэли, президент отметил, что это может быть не только Киев. «Можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО», – сказал Путин.
В ходе пресс-конференции Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для удара «Орешником». Зарубежные СМИ обратили внимание на это предложение Путина, считая его ответом на скептицизм относительно возможностей «Орешника».
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта для эксперимента с комплексом «Орешник» в Киеве.