Tекст: Александра Юдина

Журналист выразил озабоченность неспособностью Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, передает РИА «Новости».

«У НАТО нет ответа «Орешнику». Россия это знает, они это знают, все об этом знают», – указал он в своем сообщении в соцсети Х.

По словам Боуз, надежды западных стран на технологическую отсталость России оказались несостоятельными. Он подчеркнул, что текущая ситуация требует от НАТО серьезных шагов для преодоления этого вызова.

Напомним, Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», заверив в готовности России в любой момент. Зарубежные СМИ обратили внимание на предложение Путина, считая его ответом на скептицизм в отношении возможностей комплекса «Орешник».