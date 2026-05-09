  Ушаков: Перемирие между Россией и Украиной будет по 11 мая включительно
    Штурм Берлина стал победой Красной армии еще и над собственными ошибками
    В Кремле назвали клоунадой указ Зеленского о параде в Москве
    Политолог: Путин на параде назвал главный секрет побед России
    Новейший ЗРК С-500 «Прометей» показали в ходе трансляции на параде Победы
    Путин пошутил о трудном пути Фицо в Москву: Лучше чем на лошади
    Ушаков оценил реакцию в мире на предупреждения Москвы в адрес Киева
    Первая женщина Герой России на СВО Болилая находилась на параде рядом с Путиным
    Немецкий политик по-русски попросил прощения за фашизм и войну
    Посол России в Токио назвал условие для возобновления поставок нефти Японии
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева День Победы запустил историю заново

    Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.

    Архиепископ Савва (Тутунов) Архиепископ Савва (Тутунов) Русский народ бился, чтобы быть

    Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    9 мая 2026, 16:58 • Новости дня

    Американские конгрессмены подтвердили готовность посетить Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов сообщил о принципиальном согласии американских конгрессменов приехать в Москву, хотя конкретные даты визита пока не определены.

    Американские конгрессмены подтвердили свое намерение посетить Москву и отдать дань памяти у Могилы Неизвестного Солдата, сообщил РИА «Новости» заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов. По его словам, визит состоится, если представители так называемого глубинного государства в США не предпримут попыток сорвать поездку.

    «Они приедут, я думаю, что если глубинное государство и глубинные политики глубинного государства им не помешают, не сорвут этот визит, они обязательно приедут, и я уверен, что одна из точек будет, по их желанию, конечно же, это Могила Неизвестного Солдата и Вечный огонь, поэтому здесь, я думаю, никаких проблем нет», – заявил Чернышов.

    Он отметил, что конкретные даты визита пока не согласованы, однако принципиальное согласие американской стороны уже получено. Чернышов подчеркнул, что инициатива посещения Могилы Неизвестного Солдата исходит от самих конгрессменов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российская парламентская делегация провела продуктивные переговоры с членами Конгресса Соединенных Штатов во время первого за 12 лет визита. Депутаты Госдумы прибыли в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны. Тогда Чернышов пригласил американских коллег посетить Москву.

    8 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы

    @ Игорь Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    Он подчеркнул: «У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом. Я это отметил», передает РИА «Новости».

    Дарчиев объяснил, что за последние два года в Вашингтоне проходили акции «Бессмертный полк» – как в центре города, так и на территории российского посольства. По мнению дипломата, такие мероприятия помогают восстановлению нормальности в отношениях между Россией и США.

    В этом году прием по случаю Дня Победы в российском посольстве посетили представители Белого дома и Госдепа США.

    По его мнению, праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях двух стран.

    В прошлую субботу в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    8 мая 2026, 22:14 • Новости дня
    Кремль: Россия поддержала идею Трампа о перемирии с Украиной 9-11 мая и обмене пленными
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении обмена пленными в формате «тысяча на тысячу», заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что соответствующее решение принято по поручению Владимира Путина. По его словам, «главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны», сообщается на сайте Кремля.

    Ушаков отметил, что договоренность достигнута по итогам телефонных контактов Москвы с администрацией президента США. Представители Вашингтона, по его словам, в это время находились на связи с Киевом.

    Он подчеркнул, что инициатива президента США «идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы».

    Особое значение, по словам Ушакова, приобретает тот факт, что инициатива приурочена к 81-й годовщине Победы над нацизмом, который в России отмечается как святой праздник.

    Президент США  заявил о достижении договоренности о прекращении огня и обмене пленными между Россией и Украиной в указанные даты.

    Напомним, в 00.00 мск 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное Россией в честь празднования Дня Победы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Киев провалил перемирие ко Дню Победы.

    8 мая 2026, 19:25 • Видео
    В НАТО освоили новый способ пропаганды

    Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    8 мая 2026, 09:45 • Новости дня
    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    @ Nam Y. Huh/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Национальная разведка США выступила с обвинением в адрес экс-президента Барака Обамы, обвинив его в организации фальсификаций о якобы «вмешательстве» России в выборы 2016 года.

    Национальная разведка США опубликовала в соцсети Х заявление, в котором обвиняет бывшего президента Барака Обаму в руководстве созданием фальсификаций по вопросу российского вмешательства в американские выборы, передает Lenta.ru.

    В подписи к видеофрагменту интервью Обамы говорится: «Человек, который руководил созданием фальсификаций о России».

    В этом интервью бывший президент отметил, что Белый дом не должен направлять Министерство юстиции США на преследование по политическим мотивам.

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства фабрикации разведданных командой Барака Обамы.

    Сам экс-президент категорически отверг обвинения в попытке организации заговора после выборов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала наследие Барака Обамы и Джо Байдена «авгиевыми конюшнями» для России.

    7 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    В Госдуме предупредили ЕС о последствиях возможного «похода Европейского Рейха на Восток»

    В «Единой России» обвинили Германию в повторении ошибок 1930-х годов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Государственной думе заявили о возвращении Германии на путь реваншизма и милитаризации, предупредив о жесткой реакции Москвы на агрессивные планы Берлина.

    Российские парламентарии предупредили о последствиях милитаризации Германии и усиления антироссийского курса Евросоюза. Так они прокомментировали статью Дмитрия Медведева, в которой он заявил о планах масштабного ревана ФРГ после Второй мировой войны, передает Telegram-канал фракции «Единая Россия».

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Евгений Попов заявил, что современная Германия повторяет ошибки нацистской Германии 1930-х годов. По его словам, Берлин пытается объединить вокруг себя союзников и «сплотить другие слабые народы вокруг идеи борьбы с Россией и с русскими».

    Парламентарий отметил рост военного производства и перевооружения Германии. «Мы видим промышленный рост в Германии: мирные концерны, которые выпускали автомобили, переходят снова на военные рельсы. Мы видим огромные инвестиции в вооружение, увеличение армии, работу немецких рекрутов. И самое главное – нынешнее правительство Германии не скрывает своих планов воевать с Россией», – заявил Попов.

    Он подчеркнул, что Россия должна жестко реагировать на подобные тенденции. «Предупреждение от России прозвучало. И мы должны следовать своим целям, достичь гарантии безопасности для нас в ходе специальной военной операции. И конечно, сделать невозможным, чтобы реваншистская Германия снова подняла голову и угрожала нашей стране и нашему народу», – заключил депутат.

    Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что не только Германия, но и весь Евросоюз возвращается «на путь реванша». Он обратил внимание на решение властей Берлина запретить 8 и 9 мая российскую и советскую символику, а также исполнение песен военных лет. По словам Никонова, Германия активно наращивает производство военной продукции и уже участвует в прокси-войне против России на Украине. Он отметил, что ФРГ поставляет Киеву ударные вооружения, используемые против российской территории.

    Депутат также заявил, что Германия должна помнить обстоятельства своего объединения после окончания холодной войны и учитывать различия в настроениях между восточными и западными регионами страны. По его мнению, восточная часть Германии настроена на сотрудничество с Россией, тогда как в западной преобладают реваншистские настроения. Никонов подчеркнул, что подготовка Германии к войне с Россией может иметь тяжелые последствия для самой ФРГ. «Потому, что военные возможности нашей страны многократно превосходят военные возможности Германии, особенно в средствах стратегического поражения», – заявил он. По словам парламентария, любые агрессивные действия Берлина могут встретить «очень серьезный ответный удар».

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя заявления о возможном европейском реваншизме, заявил, что европейские страны стремятся ослабить Россию через конфликт на Украине. По его словам, европейские элиты рассчитывают, что после ослабления России «в бой пойдет европейская армия». Толстой также связал усиление правых настроений в Европе с миграционным кризисом и падением уровня жизни.

    «Очередной поход Европейского Рейха на Восток станет финальным аккордом в истории континента. Господа-реваншисты, читайте ядерную доктрину от 2024 года – там все изложено максимально доступно», – заявил он.

    Замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев, в свою очередь, заявил, что современная Германия повторяет ошибки прошлого, а курс на милитаризацию и создание новых оборонных союзов является «реванш-авантюрой нового уровня». По его словам, в Европе постепенно стирается память о событиях Второй мировой войны и роли нацистской Германии. Шхагошев отметил, что статья Дмитрия Медведева содержит исторические факты, характеризующие противостояние Востока и Запада, а нынешние германские ориентиры свидетельствуют о новом этапе гонки вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о недопустимости повторения трагедии 1941 года. Политик указал на масштабную пропагандистскую обработку немецкого общества для подготовки к военному столкновению. Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил об ускоренной милитаризации Берлина.

    6 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин России внес в Госдуму законопроект о передаче МВД ряда полномочий Минтруда по регулированию трудовой миграции.

    Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента, передает РИА «Новости».

    «Законопроект направлен на передачу МВД Российской Федерации следующих полномочий Минтруда России: по утверждению перечня профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в Российской Федерации без получения разрешения на временное проживание», – сказано в пояснительной записке.

    Проектом также предлагается предоставить МВД право определять перечень профессий для иностранных специалистов, которые трудоустраиваются по своей специальности и не подпадают под квоты на выдачу разрешений на работу при въезде в Россию по визе.

    Кроме того, МВД может получить полномочия по установлению случаев, когда иностранцы с временным пребыванием смогут работать вне региона выдачи разрешения на работу.

    Напомним, Москва, Петербург и Тюмень возглавили рейтинг по количеству трудовых мигрантов.

    8 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом обсудил общую победу СССР и США над нацизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о деталях своего недавнего телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом, в рамках которого лидеры двух стран обсудили совместную борьбу СССР и США против нацизма.

    По словам главы государства, в ходе беседы обсуждалась совместная борьба СССР и США против нацизма во время Второй мировой войны, а также их общая победа, передает ТАСС.

    «Совсем недавно этот вопрос обсуждали в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов. Вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», – сказал Путин во время оперативного совещания с Советом Безопасности России, которое прошло накануне празднования Дня Победы 9 Мая.

    В конце апреля Путин провел полуторачасовой телефонный разговор с Трампом.

    Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал о содержании разговора лидеров.

    7 мая 2026, 03:30 • Новости дня
    США бездоказательно заявили о риске получения оружия террористами от России
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США в новой контртеррористической стратегии заявили о риске получения террористами оружия, в том числе якобы из России, не приведя доказательств.

    В тексте утверждается, что радикальные движения могут получить доступ к новейшим видам вооружений, передает РИА «Новости».

    «Наша контртеррористическая стратегия рассматривает пять функциональных аспектов нынешней контртеррористической среды... использование картелями и джихадистами новых видов оружия, таких как беспилотники, а также предоставление этих технологий террористам государственными субъектами, а именно Ираном, Китаем и Россией», – говорится в документе.

    Помимо высокотехнологичных дронов, создатели стратегии опасаются доступа боевиков к ядерному оружию. Также среди ключевых рисков названы возможное формирование альянсов между различными экстремистскими группировками и налаживание сотрудничества между целыми государствами и преступными картелями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти назвали источниками основных террористических угроз наркокартели и исламистов. В новой контртеррористической стратегии Вашингтон обозначил Европу инкубатором экстремизма.

    Напомним, что США и страны Запада сами неоднократно поддерживали террористические группировки, например, в Сирии.

    6 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.

    Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.

    Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.

    Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.

    Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    8 мая 2026, 21:10 • Новости дня
    Трамп объявил 8 мая днем Победы во Второй мировой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании 8 мая 2026 года днем победы во Второй мировой войне.

    В США 8 мая 2026 года официально объявлен днем Победы во Второй мировой войне, передает РИА «Новости». Документ был опубликован администрацией президента.

    Следует отметить, что президенты США каждый год издают прокламации к этой дате. В 2025 году американский президент изменил официальное наименование 8 мая с «Дня победы в Европе» на «День Победы во Второй мировой войне» и в 2026 году продолжил поддерживать этот подход.

    В тексте прокламации глава Белого дома не упомянул вклад СССР в победу над нацизмом.

    В документе отмечается: «В день победы во Второй мировой войне мы отмечаем монументальный триумф Америки над тиранией и злом в Европе, достигнутый благодаря мощи наших вооруженных сил и сил наших союзников».

    Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом.

    7 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Захарова поддержала решение Китая блокировать исполнение санкций США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поддерживает решение Китая заблокировать исполнение односторонних санкций США против китайских компаний, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Она подчеркнула, что Россия осуждает подобные односторонние ограничения и считает их нелегитимными, передает РИА «Новости».

    «Мы приветствуем и считаем совершенно обоснованным решение правительства КНР о блокировании исполнения нелегитимных санкций (США)», – сказала дипломат.

    Напомним, КНР ввела запрет на соблюдение санкций США против пяти нефтяных компаний.

    8 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Посол Дарчиев: Разговор Путина и Трампа даст толчки в налаживании отношений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Беседа президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать толчком для улучшения двусторонних отношений, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    Дарчиев в посольстве РФ в Вашингтоне на торжественном приеме по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подчеркнул: «Я думаю, что да. Я уверен, что да», отвечая на вопрос, может ли встреча дать практические результаты, передает ТАСС.

    Он добавил, что министры двух стран также провели беседу, договорились поддерживать контакты и планируют дальнейшие созвоны.

    Посол отметил, что сейчас есть движение к восстановлению связей, хотя этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Он также выделил важность складывающейся «отличной личной химии» между главами государств, что, по его мнению, существенно способствует диалогу.

    Ранее Путин и Трамп договорились о продолжении совместной работы по урегулированию конфликтов, однако точные сроки дальнейших контактов пока не определены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил уверенность в скором достижении договоренности по урегулированию ситуации на Украине. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил об обсуждении главами государств ситуации на Украине и в Иране.

    7 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    США предъявили обвинения россиянину по делу об инсайдерской торговле

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США обвинило 30 человек, включая гражданина России Илью Гаврилова, в причастности к масштабной международной схеме по инсайдерской торговле.

    «Сегодня были обнародованы обвинения в отношении 30 ответчиков в связи с крупномасштабной схемой инсайдерской торговли, длившейся десятилетие и принесшей десятки миллионов долларов незаконной прибыли… Двое обвиняемых, находящиеся в России и Израиле, считаются скрывающимися от правосудия», – говорится в заявлении.

    По данным следствия, злоумышленники взламывали сети агентств пресс-релизов. Это позволяло им заранее узнавать о слияниях компаний и квартальных отчетах. Используя эти сведения, участники группы совершали сделки на фондовом рынке с гарантированной прибылью, передает РИА «Новости».

    Одним из фигурантов дела оказался гражданин России. Ему инкриминируют участие в торговых операциях на основе украденных данных и отмывание полученных доходов.

    В настоящее время 19 из 30 обвиняемых уже арестованы. Они предстанут перед федеральными судами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других американских городах. По совокупности статей каждому участнику схемы грозит до 70 лет тюремного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские регулирующие органы заинтересовались возможной инсайдерской торговлей на фоне заявлений по Ирану. Министерство финансов США ввело санкции против граждан России за кражу американской коммерческой тайны.

    7 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков: Россия надеется на дальнейшее участие США в переговорах по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков также подчеркнул, что Россия остается открытой к продолжению переговоров по Украине. «Мы открыты к продолжению переговорного процесса», – заявил он журналистам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что переговорщик от Украины по урегулированию Рустем Умеров планирует на этой неделе посетить Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

    7 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков: Кремлю неизвестны цели поездки Умерова в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Цели визита секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в США не известны Кремлю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Bloomberg сообщило, что переговорщик от Украины по урегулированию Рустем Умеров планирует на этой неделе посетить Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

    8 мая 2026, 03:21 • Новости дня
    Прием в посольстве России в честь Дня Победы посетили гости из Белого дома и Госдепа

    Tекст: Катерина Туманова

    Прием по случаю Дня Победы в российском посольстве в Вашингтоне посетили представители Белого дома и государственного департамента США.

    Посол России в США Александр Дарчиев встречал гостей из американской администрации в зале для приемов, передает РИА «Новости».

    В составе гостей американской администрации были двое представителей Белого дома и два чиновника Госдепартамента, они заняли места в первом ряду.

    Посол Дарчиев в поздравительной речи призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе. При этом сотрудничество России и США в борьбе с фашизмом назвал высшей точкой братства по оружию в рамках двустороннего сотрудничества.

    «Разгром гитлеровской Германии – высшая точка братства по оружию наших стран, что подтверждено в совместном заявлении в 2020 году президентов [России Владимира] Путина и [США Дональда] Трампа, а историческое рукопожатие красноармейцев и бойцов армии США на реке Эльба в апреле победного 1945-го навсегда останется символом подлинного российско-американского партнерства», – приводит ТАСС слова посла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Дарчиев объявил о поручении сделать отношения с США снова великими. В декабре 2025 года NYT писала, что американский лидер назвал Россию непобедимой после просмотра парада Победы.

    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России

    Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что можно брать с собой на ЕГЭ в 2026 году: полный список разрешенных вещей и что запрещено

      Единый государственный экзамен в 2026 году уже близко, и у выпускников, их родителей и учителей возникает множество вопросов о том, что можно и нельзя проносить в пункт проведения экзамена (ППЭ). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала подробную памятку с правилами проведения ЕГЭ в 2026 году, где четко прописаны все разрешенные предметы и строгие запреты. Разбираемся, что обязательно нужно взять с собой, какие полезные вещи разрешены по разным предметам и за что могут удалить с экзамена с аннулированием результатов.

    • Когда сажать редис в 2026 году: сроки посева в открытый грунт по регионам и сколько растет

      Редис – один из первых овощей, который появляется на грядках уже ранней весной. При правильной посадке первые сочные корнеплоды можно собрать всего через 16–25 дней после всходов. В 2026 году дачники снова массово будут сеять редис в апреле и мае, а опытные огородники – делать повторные посевы все лето. Когда лучше сажать редис в открытый грунт и теплицу, какие сорта выбрать, сколько растет редис и как вырастить крупные корнеплоды без горечи – в материале.

    • Вознесение Господне в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, приметы и традиции праздника

      На сороковой день после Пасхи православные верующие отмечают Вознесение Господне — один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. В 2026 году Вознесение выпадает на 21 мая. В этот день Церковь вспоминает, как воскресший Иисус Христос вознесся на небо на глазах апостолов, открыв людям путь к вечной жизни. Какие традиции связаны с Вознесением, что можно и нельзя делать 21 мая 2026 года, какие народные приметы дошли до наших дней и почему праздник всегда отмечают в четверг — в материале.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

