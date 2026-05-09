Народ – это та точка, где прошлое, настоящее и будущее сходятся. Народ – это возможность истории как таковой. Народ хранит в себе образы и память предков, а в его несгибаемой воле к жизни рождаются и образы будущих поколений.
Путин: Сила России помешает попыткам Европы замалчивать советский подвиг
Укрепление мощи российского государства заставит европейские страны прекратить попытки стереть из истории подвиг советских солдат, заявил президент России Владимир Путин.
«Чем сильнее будет Россия, тем быстрее это будет сходить на нет», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Путин считает, что попытки европейских политиков переписывать историю и роль СССР в победе над нацизмом – это глупость, которая может довести до нищеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал советский народ спасителем всей планеты от нацизма. Глава государства отмечал силу страны в противостоянии русофобии. Российский лидер приравнивал зарубежные попытки забыть жертвы борьбы с нацизмом к атаке на страну.