Путин: Сила России помешает попыткам Европы замалчивать советский подвиг

Полиция на Украине начала проверку из-за исполнения песни «Матушка-земля»

Tекст: Вера Басилая

Управление Национальной полиции Украины по Киевской области проверяет молодых людей, которые пели композицию «Матушка-земля», передает РИА «Новости».

Видео с поющей компанией появилось в соцсетях в ночь на 9 мая.

«И это не где-то далеко. Это здесь, рядом. Обухов. 2026 год. «Матушка-земля» раздается посреди ночи в Обухове», – отмечается в публикации. На кадрах лиц не видно, однако отчетливо слышны несколько голосов, исполняющих хит российской певицы Татьяны Куртуковой.

Пользователи интернета выразили возмущение тем, что молодежь слушает музыку из России.

Правоохранительные органы заявили, что уже ищут исполнителей песни, а сам инцидент квалифицировали как уголовное правонарушение.

Ранее в субботу сообщалось, что жители городов Украины несут цветы к мемориалам погибшим советским воинам в Киеве и Харькове по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В Киеве возле мемориала Вечной славы женщину упрекнули за прослушивание советской песни.

Кроме того, жители Украины 9 мая проявили наибольший интерес к мероприятиям ко Дню Победы в Москве через украинский Google. Причем большая часть подобных запросов была написана на русском языке.