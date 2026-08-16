Названы неочевидные признаки заражения гаджета опасными вирусами

Названы неочевидные признаки заражения гаджета вирусами

Tекст: Катерина Туманова

«Такие признаки, как быстрый разряд батареи, нагрев корпуса, внезапное зависание приложений или снижение производительности смартфона – сами по себе не означают наличия вредоносного ПО», – пояснил он РИА «Новости».

Специалист объяснил, что подобные симптомы часто связаны с техническими проблемами гаджета или аккумулятора. Однако действия вредоносных программ, направленные на кражу конфиденциальных данных, обычно протекают незаметно. Владельца должно насторожить внезапное появление неизвестного софта.

Особое внимание следует уделять программам, которые неожиданно запрашивают доступ к микрофону, камере или чтению сообщений. Например, обычный калькулятор или фоторедактор не должны требовать подобных разрешений. Также тревожным сигналом служит необычная активность в личных аккаунтах.

Получение уведомлений о входе с новых устройств или неожиданные коды подтверждения могут указывать на перехват управления. При сохранении признаков компрометации эксперты советуют выполнить полный сброс гаджета до заводских настроек. Это считается наиболее надежным способом защиты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Мошеловке» рассказали о тайной установке шпионских программ на гаджеты. МВД назвало важный признак опасных вирусов на смартфонах. Аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео.