Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Активистку Шевченко заочно осудили на 17 лет колонии
Южный окружной военный суд назначил крупный срок заключения активистке «Открытой России» (нежелательная организация) Анастасии Шевченко** (иноагент, в списке террористов и экстремистов) за финансовую поддержку украинского нацбата.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно вынес приговор Шевченко, назначив ей 17 лет колонии общего режима, передает ТАСС.
Женщина признана виновной в финансировании террористической деятельности.
Окончательное наказание определено по совокупности приговоров.
Ранее активистку уже судили за участие в деятельности этой структуры. Новое обвинение связано со спонсированием батальона «Азов*» (запрещенная в России террористическая организация).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Южный окружной военный суд заочно осудил супругов из Дагестана на длительные сроки за сбор средств для «Азова».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Признан(а) в РФ иностранным агентом