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Группировку водолазов для сбора мазута в Керченском проливе увеличили до 159
В Керченском проливе увеличат группировку водолазов для очистки мазута с 80 до 159 человек, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
Как указали в пресс-службе, 153 специалиста продолжат уборку мазута с грунта, а 6 человек будут заниматься мониторингом затонувших частей танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Работы по поиску и подъему мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка ведутся с учетом погодных условий. Для работ задействовано шесть судов и восемь эжекторных установок. Также идет подготовка к установке коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров, проведены геологические и инженерные изыскания, начато изготовление металлоконструкций, передает ТАСС.
27 апреля на пляжах Анапы сразу на пяти участках побережья, включая зоны между Витязево и Благовещенской и рядом с популярными отелями, вновь появились пятна мазута.
Ранее сообщалось, что выбросы мазута после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе ликвидируются силами МЧС и волонтеров, власти обсуждают усиление водолазного корпуса для ускорения работ.