Туроператоры назвали самые дорогие туры на майские праздники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самым дорогим туром, приобретенным россиянами на майские праздники в 2024 году, стала поездка в Гонконг, Китай и Японию за 2,5 млн рублей, передает РИА «Новости». Менеджер туроператора «Спектрум» Елена Седова уточнила, что этот тур предназначен для двух человек и рассчитан на 10 дней: включены перелет, проживание в отелях и экскурсионная программа.

В компании Anex самым дорогим туром на первые майские праздники оказалось путешествие на Мальдивы для семьи из четырех человек за 1,8 млн рублей. В стоимость вошли 12 ночей в пятизвездочном отеле по системе «все включено», прямой перелет, трансфер и медицинская страховка. На вторые майские одним из самых дорогих направлений стала Турция: пара забронировала двухнедельный отпуск в Белеке за 1,7 млн рублей.

Эксперт РСТ Валерий Бритаус из YouTravel.me отметил, что компания продала тур в Австралию для трех человек с общим чеком 1,6 млн рублей. В эту сумму вошли внутренние перелеты, проживание и визовое оформление. Бритаус подчеркнул, что Австралия остается для российских туристов одним из самых дорогих направлений из-за особенностей логистики.

По данным маркетплейса Travelata.ru, самым дорогим туром стала поездка в турецкий Белек для четверых взрослых и двух детей на 10 ночей с питанием «все включено» за 1,491 млн рублей. Кроме того, был приобретен тур во Вьетнам на 12 ночей для семи человек за 1,3 млн рублей и поездка в турецкий Фетхие для семи взрослых за 1,2 млн рублей.

Замыкает рейтинг поездка в Таиланд: пара с двумя детьми проведет на Пхукете 14 дней в пятизвездочном отеле с завтраками и ужинами за 971,8 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семья из трех человек заплатила более девяти миллионов рублей за майский отдых на Мальдивах.