Демократы пригрозили заблокировать работу Сената США из-за войны с Ираном

Tекст: Ольга Иванова

Несколько сенаторов-демократов пригрозили заблокировать работу Сената, если республиканцы не согласятся провести открытые слушания с ключевыми представителями администрации Дональда Трампа по поводу причин нападения на Иран, передает Bloomberg.

По словам сенатора от Вирджинии Тима Кейна, демократы настаивают на публичных слушаниях с госсекретарём Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, так как все предыдущие брифинги проходили за закрытыми дверями.

«Есть причина держать это в секрете – потому что вы не верите, что это выдержит анализ при свете дня, поэтому мы это и делаем», – заявил Кейн.

Среди инициаторов давления на республиканцев также сенаторы Кори Букер, Тэмми Дакворт, Тэмми Болдуин, Крис Мерфи и Адам Шифф. Они подчеркивают, что говорят от своего имени и планируют использовать все доступные им процедурные механизмы, чтобы воспрепятствовать работе Сената до тех пор, пока администрация Трампа не даст публичные разъяснения по поводу военных действий против Ирана. Болдуин признала, что рычагов влияния у демократов немного, но пообещала затягивать рассмотрение других вопросов и назначений до проведения открытых слушаний.

Сенат ранее отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа по применению военной силы против Ирана. Против документа проголосовало большинство республиканцев.