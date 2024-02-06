Пистолет-пулемет ППШ-41: простой, надежный, востребованный

Пистолетам-пулеметам быть!



На протяжении нескольких веков основным для солдата-пехотинца являлось оружие, способное вести лишь одиночную стрельбу. Начало прошлого столетия бойцы встретили с магазинными винтовками в руках, что ускоряло ведение огня и процедуру перезарядки, но не более того. Идея использования автоматического оружия в пехоте всерьез была озвучена только в годы Первой мировой войны, когда вопрос о скорострельности и кучности стрельбы стал важнейшим для пехотных частей.



Создаваемые тогда пистолеты-пулеметы должны были представлять собой довольно компактное оружие, снаряжаемое пистолетным патроном и способное вести автоматический огонь, благодаря отдаче свободно движущегося затвора. При штурме вражеских укреплений, а также «работе» в городских условиях подобное оружие могло стать гораздо полезнее тогдашних габаритных винтовок. Тем более, что высокая дальность и сверхточность стрельбы от него не требовались.



В боях Первой мировой отметились немецкий пистолет-пулемет Bergmann MP-18 и итальянский Beretta M1918. Российские оружейники от своих западных коллег не отставали. В 1916 году успешно прошел испытания первый отечественный автомат конструктора Владимира Федорова, разработанный под винтовочный патрон. Образец вполне мог стать первой вехой в истории российского автоматического оружия, но дальнейшим разработкам помешали революционные потрясения 1917 года и последовавшая за ними разрушительная Гражданская война.



К разработкам вернулись уже во второй половине 1920-х годов. В 1927-м свой вариант пистолета-пулемета представил Федор Токарев, предложивший в качестве боеприпаса патрон от револьвера «Наган». Через три года стартовал конкурс на создание нового оружия под вновь созданный патрон калибра 7,62 мм (размер 7,62 на 25 мм). Победу в конкурсе одержал конструктор Василий Дегтярев, чья разработка под наименованием ППД-34 была принята на вооружение в 1935 году. Предполагалось, что его детище станет основным оружием красноармейцев, но…



Недостатки дегтяревского творения ярко заявили о себе во время войны с Финляндией. На сборку оружия, состоящего из 95 деталей, уходило 15 так называемых человеко-часов. Даже трехсменная работа заводов-производителей не давала возможности оснастить армию нужным числом пистолетов-пулеметов. При этом один экземпляр ППД, весящий в заряженном положении 5,45 кг, вместе с набором необходимых запчастей стоил 900 рублей. Эта сумма была сопоставима со стоимостью ручного пулемета, весящего 11,8 кг, конструкции того же Дегтярева – 1150 рублей.

Оружие массового производства

Задача, которую поставил Наркомат вооружения перед конструкторами, заключалась в следующем: в короткие сроки разработать варианты нового пистолета-пулемета, по характеристикам схожего с ППД, но более дешевого и простого в производстве, способного стать массовым видом вооружения. Кроме уже существующего образца Василия Дегтярева, на конкурс были предложены разработки Георгия Шпагина и Бориса Шпитального. В октябре 1940 года 25 пистолетов-пулеметов Шпагина и 15 единиц конструкции Шпитального были готовы к испытаниям.

Изначально более высокие оценки получил образец Шпитального. Представленный им пистолет-пулемет на 3,3% превосходил конкурента по скорости стрельбы и на 23% – по кучности. Важным плюсом стало и наличие 97-патронного барабанного магазина. Однако все вышеперечисленные достоинства перекрывались серьезным недостатком – временем изготовления. На один экземпляр детища Шпитального уходило 25,3 станко-часа, тогда как творение Шпагина собиралось за 5,6 станко-часа. В итоге выбрали ППШ. И не прогадали.





Он состоял из 87 деталей, которые изготавливались методом так называемой штамповки. Подобная технология позволяла собирать оружие на любых заводах, оснащённых маломощным штамповочным оборудованием. В 1941 году затраты на производство ППШ составляли 500 рублей, а уже в 1943-м они были снижены до 142 рублей за счёт налаживания массового производства и внедрения конструкторских изменений.

Пистолет-пулемет Шпагина мог вести непрерывный огонь, а также производить одиночные выстрелы. Приклад и деревянная ложа изготавливались из березы. Барабанный магазин вмещал 71 патрон, которые располагались по спирали. Однако полностью магазин старались не снаряжать во избежание заклинивая патронов.

«Папаша» на фронте

Пистолет-пулемет Георгия Шпагина поступил на вооружение в декабре 1940 года. Массовое же производство нового оружия началось перед самой Великой Отечественной войной, в мае 1941-го, в подмосковном Загорске (ныне – Сергиев Посад). В первые месяцы войны завод был эвакуирован в Кировскую область, где в ноябре того же года возобновил работу. К концу 1941-го Красная армия получила около 90 тысяч новых единиц оружия. Через год – еще 1,5 млн. К концу войны число произведенных ППШ превысило 6 млн единиц.

Претерпела изменения и конструкция оружия. Вместо секторного прицела на 500 м стали использовать перекидной, позволявший вести огонь на 100 и 200 м. В реальных боевых условиях такая дистанция была вполне достаточной. Кроме патронов с обычной свинцовой пулей были разработаны бронебойно-зажигательные и трассирующие. От производства латунных гильз ввиду дороговизны практически отказались, заменив их стальными. В 1942 году одновременно с барабанным стал применяться и секторный магазин емкостью 35 патронов.

За время войны появились и модификации ППШ.

Экспериментальным вариантом стал «ППШ-Брамит», снабженный дополнительной пистолетной рукояткой перед магазином и системой бесшумной стрельбы. Разрабатывали «Брамит» для специальных подразделений и разведгрупп, работавших во вражеском тылу. А в 1945 году ковровские оружейники представили «кривоствольный» вариант пистолета-пулемета, ствол которого был выгнут на 30 градусов. Оружие предназначалось для стрельбы из окопов, а также для экипажей танков и бронемашин.

Однако у «папаши» есть и недостатки. В первую очередь – габариты и вес. За счет деревянного приклада общая длина оружия составляла 843 мм. Весил же он в снаряженном состоянии 5,3 кг. Для разведывательных и диверсионных групп, которые вооружались автоматическим оружием, использование столь габаритного оружия было весьма неудобным. Пистолет-пулемет даже заслужил на фронте еще одно прозвище – «дубина». С другой стороны, такая «дубина» неплохо служила солдату во время рукопашной.

Интересно, что ППШ-41 снискал популярность не только у красноармейцев, но и… у немецких солдат. Гитлеровцы высоко ценили трофейные экземпляры «папаши», дав им обозначение МР717(r) и МР41(r): MP означает Maschinenpistole (нем. – пистолет-пулемет). Последний был переделан под патрон «парабеллум» 9х19 мм. Впрочем, эта переделка была минимальной: за счет замены ствола оружие быстро возвращалось в исходное положение калибра 7,62 мм.

На заслуженный отдых не ушел!

За своё легендарное изобретение Георгий Семёнович Шпагин в 1941 году получил Сталинскую премию, а в 1945-м был удостоен звания Героя Социалистического труда. Однако к середине 1960-х годов его творение уступило место автомату Калашникова. Несмотря на то, что на Родине «папаша» был снят с вооружения, он продолжил свою службу за пределами Советского Союза (а после его распада оставался в арсеналах некоторых стран СНГ).

ППШ использовали в Австрии и Албании, ГДР и Польше, Китае и Северной Корее, Вьетнаме и Афганистане, Никарагуа и на Кубе. Албанцы до середины 1990-х годов держали пистолет-пулемет Шпагина на вооружении, а иракцы использовали его в боевых действиях против США в 2004-м. До следующего – 2005 – года ППШ-41 официально находился на вооружении белорусской армии.

Память о гениальном творении советского оружейника продолжает жить. Сегодня мы видим ППШ в военных фильмах, на многочисленных памятниках советским солдатам, в арсенале героев различных компьютерных игр. В 2019 году Банк России даже выпустил 25-рублевую монету с изображением пистолета-пулемета Шпагина в рамках серии «Оружие Великой Победы». Но ППШ вошёл в историю не просто символом Победы. Он навсегда остался одним из самых узнаваемых символов всей Советской армии.