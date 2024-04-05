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    5 апреля 2024, 12:09 • Справки

    Пулемет «Печенег» – молодой, но легендарный

    Пулемет «Печенег» – молодой, но легендарный
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Различные модификации пулеметов Калашникова верой и правдой служили Советской и продолжают служить Российской армии с начала 1960-х годов. Эволюция образцов «семейства Калашниковых» не стоит на месте, и Вооруженные силы получают все новые и новые экземпляры автоматического оружия. Среди таковых – единый пулемет «Печенег», который в 2024 году отметил 25-летний юбилей и уже успел побывать во многих военных конфликтах и заслужить немало лестных отзывов.

    О предшественниках

    В 1960 году успешно завершились испытания единого пулемета Калашникова, разработанного ижевскими конструкторами. И в следующем году ПК был принят на вооружение Советской армии. Этот вариант пулемета стал использоваться в мотострелковых и десантных частях, им оснащались всевозможные виды бронетехники, а специально разработанная тренога превращала ПК в станковый пулемет. Последний, кстати, в отличие от стандартной 100-патронной ленты, имел увеличенную, на 200 и 250 выстрелов.

    Несмотря на то что пулемет очень быстро прижился в войсках, уже в 1969 году на вооружение вместе с ним начал поступать и модернизированный вариант, получивший наименование ПКМ. Ствол нового пулемета снабдили пламегасителем, деревянные детали заменили на пластиковые, эксплуатация стала удобнее, а производство – проще. Вес оружия удалось снизить на 1,5 кг – с 9 до 7,5 кг. Предусмотрели и возможность крепления на ПКМ различных прицелов, в том числе ночных. На смену первоначальной треноге пришел более устойчивый станок Леонида Степанова.

    Довольно простая конструкция (а значит, дешевизна производства), удобство использования, высокая скорострельность, составлявшая 650 выстрелов в минуту, – всё это быстро сделало ПКМ очень популярным в советских, а после распада СССР и в российских войсках. Военные действия в Афганистане и Чечне подтвердили высокую огневую мощь оружия, особенно в скоротечных перестрелках на небольших дистанциях.

    От ПКМ к ПКП

    При всех своих достоинствах, подтвержденных боевым применением, модернизированный вариант единого пулемета Калашникова не был лишен и определенных недостатков. Положенный пулемету сменный ствол весьма затруднял хранение и переноску оружия. А интенсивная стрельба приводила к тому, что у пулеметчика под воздействием тепловых эффектов серьезно искажалось изображение в прицеле, что пагубно влияло на точность и кучность стрельбы. Все это требовало продолжения работы по созданию новых пулеметных образцов.

    В конце 1990-х годов выдержал испытания и в 1999-м поступил в серийное производство новый вариант пулемета Калашникова – ПКП (пулемет Калашникова пехотный), получивший наименование 6П41 «Печенег». Он был создан оружейниками Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, расположенного в подмосковном Подольске и входящего в корпорацию «Ростех». И хотя пулемет сохранил около 80% комплектующих от своего предшественника ПКМ, он обрел и целый ряд новых черт, сделавших пулемет эффективнее и опаснее для противника в боевых условиях.


    Пулемет «Печенег» имеет длину 115,5 см (длина ствола – 65,8 см). На сошках его масса составляет 8,2 кг, а на станке он весит 12,7 кг. Его прицельная дальность – 1500 м, а пуля способна пролететь до 3800 м. Он может произвести минимум 600 выстрелов длинными очередями со скоростью 650 выстрелов в минуту, не теряя своей эффективности. При длительном ожесточенном сражении это оружие позволяет выпустить 1000 боеприпасов в течение часа, не утратив своих боевых качеств. Всего ресурс пулемета составляет 25–30 тыс. выстрелов в условиях интенсивного боя.

    Больше всего изменения коснулись конструкции ствола. Так, у ПКМ охлаждение было пассивным и происходило за счет теплоотдачи поверхности, при перегреве ствол можно было заменить. У «Печенега» система охлаждения стала мощнее и эффективнее. Внешняя поверхность его ствола помещена в стальной кожух и в средней части имеет оребрение, повышающее теплоотдачу. Принудительное воздушное охлаждение передней части ствола происходит за счет энергии пороховых газов.

    Под кожухом на внешней поверхности ствола находятся четыре проточенные канавки, которые проложены между четырьмя отверстиями на газоотводном узле и четырьмя отверстиями, находящимися на торце дульного устройства. Во время ведения огня волна пороховых газов создает зону разрежения и протягивает порции холодного воздуха, которые по канавкам постоянно циркулируют и отводятся вверх через вентиляционные отверстия в кожухе, расположенные в области охлаждающих ребер. Благодаря такому охлаждению передней части ствола увеличивается срок его службы.

    Интересно, что подобная система охлаждения применялась еще в британском ручном пулемете Льюиса 1913 года. Кожух пулемета позволил поместить пулеметную сошку на самый конец ствола, что крайне благоприятно сказалось на точности ведения огня. А регулируемый газоотводный механизм обеспечивает дополнительную защиту оружия от различного вида осадков и позволяет применять пулемет даже в местности с тропическим климатом.

    Удалось решить и проблему «теплового миража», возникавшего у стрелка вследствие перегрева пулеметного ствола.

    Один из конструкторов Михаил Чугунов предложил оснастить новый пулемет специальной рукояткой, которая предназначена не только для переноски оружия, но и для отвода в сторону из поля зрения стрелка тепловых потоков, образующихся при непрерывной стрельбе. Надо сказать, что рукоятки для переноски имелись и у пулеметов-предшественников «Печенега», но экранирующих функций не выполняли.

    Боепитание осуществляется металлическими лентами по 100, 200 и 250 патронов 7,62×54 мм R. «Печенегу» подходят все винтовочные боеприпасы такого размера – обычные, бронебойные, бронебойно-зажигательные, трассирующие, учебные, холостые и пр. Дополнительную устойчивость пулемету придает конструкция приклада, позволяющая удерживать его левой рукой. Важнейшим плюсом ПКП является возможность вести прицельную стрельбу в статичном положении, не используя сошки.

    ПКП «Печенег» – опытный боец

    ПКП прошел боевое крещение во время событий Второй чеченской войны. Уже весной 2000 года, в период наиболее интенсивных сражений с боевиками, оружие получило отличные отзывы. Особенно восторженно о «Печенеге» отзывались участники боев за село Комсомольское. Легкий, надежный и удобный пулемет неоднократно обеспечивал выполнение боевых задач в ходе тяжелых уличных боев и при штурме вражеских укреплений.

    Также «Печенег» использовался во время военной операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года. С этим оружием воюют русские и сирийские военнослужащие в ходе Гражданской войны в Сирии, начавшейся в 2011 году. А с 2022 года пехотный пулемет Калашникова активно применяется российскими бойцами в зоне проведения специальной военной операции, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. Кроме того, могучие «Печенеги» экспортируются в Казахстан, Кыргызстан, Намибию, Йемен.

    Совершенство предела не имеет

    У «Печенега» есть и модификации:

    – ночной образец 6П41Н, снабженный креплением типа «ласточкин хвост» для установки различных оптических прицелов и прицелов ночного видения;

    – станковый 6П41С, оснащаемый уже упомянутым станком конструкции Степанова;

    – комбинированный 6П41СН, сочетающий в себе возможности двух вышеуказанных пулеметов;

    – штурмовой вариант ПКП компоновки булл-пап – с укороченным на 27 см стволом и вынесенной вперед рукояткой управления стрельбой. При этом он сохранил длину ствола 65 см и стал легче на 0,5 кг. Образец увидел свет в 2013 году.

    Сегодня «Печенег» можно оснастить и планкой Пикатинни – рельсовым креплением, позволяющим размещать различные прицельные приспособления. Но этот плюс, по мнению ряда специалистов, является и минусом для пулеметчика, поскольку заменять эти приспособления в полевых условиях довольно сложно. Непростой процедурой является и чистка пулеметного цевья, снять которое можно лишь при помощи специальных инструментов. А в реальных боевых условиях любое промедление может привести к непоправимым последствиям.

    Несмотря на имеющиеся недостатки, «Печенег» остается одним из самых востребованных и эффективных в своем роде образцов автоматического оружия. Это подтверждают многие военные конфликты, происходившие на постсоветском пространстве за последние два десятилетия. Его называют второй легендой Калашникова, а многие именуют лучшим пулеметом в мире. Подобные отзывы говорят о том, что ПКП прочно занял свое почетное место в истории как отечественного, так и мирового стрелкового оружия.

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