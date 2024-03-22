Пулемет Максима – первый и легендарный

Все началось с мушкета



В 1865 году в США завершилась Гражданская война, ставшая одним из самых кровопролитных конфликтов всей американской истории. Основным стрелковым оружием этой войны являлся нарезной мушкет Спрингфилда. Применялись и «предтечи» автоматического оружия – в частности, картечница Гатлинга, управляемая вручную с помощью вращения специальной рукоятки. Кроме «Дыхания дьявола», как прозвали изобретение Гатлинга, использовались в военных действиях и многоствольные митральезы, способные вести залповый огонь.



Через год после окончания войны – в 1866-м – мушкет Спрингфилда попал в руки молодому американскому инженеру Хайрему Стивенсу Максиму (1840–1916). Испытав его на стрельбище, будущий изобретатель отметил сильную отдачу оружия – он еще долго испытывал боль в плече. Вскоре ученый «заразился» идеей употребить энергию этой отдачи с пользой – для возможного быстрого перезаряжания оружия и выброса стреляных гильз. Подобная разработка должна была завершиться созданием многозарядного автоматического оружия.



В 1873 году конструктор Максим подготовил чертежи своего творения, дав ему название «пулемет». Нужно сказать, что в тот момент инженера больше занимали работы в области электричества и изобретения в сфере электротехники. Максим не был связан с армией, никаких военных заказов на разработку нового оружия не получал. Но в своих «электрических» опытах он не выдержал конкуренции с Томасом Эдисоном, поддерживаемым влиятельными персонами, и ученый вернулся к работе над автоматическим оружием.



Первые шаги



К 1881 году основная работа была закончена – новый вариант существенно отличался от прежних чертежей. А еще через два года пулемет, сконструированный на средства самого Максима, был продемонстрирован в Лондоне. Изобретатель регулярно проводил презентации своего творения, показывая зарубежным военным и чиновникам его небывалую по тем временам боевую мощь. Также конструктор устраивал турне, представляя свое детище в разных странах.



Но в первое время пулемет не находил интереса у высокопоставленной публики. Американское правительство не вдохновилось разработкой инженера, а англичане и король Дании Кристиан IX назвали изобретение «бессмысленной растратой боеприпасов». Зато Хайрема Максима поддержал британский миллионер Натаниэль Ротшильд, решивший спонсировать дальнейшую работу.



Пулемет Максима впервые был применен в боевых условиях в 1893 году при подавлении англичанами восстания в Южной Африке. Увидев, каким серьезным оружием является «бессмысленный растратчик патронов», английское правительство всерьез озаботилось налаживанием производства пулеметов. В 1897 году право на выпуск нового оружия выкупила британская компания «Виккерс». Сам Максим стал ее акционером.





Когда срок патента истек, разработчики фирмы внесли ряд изменений в конструкцию пулемета Максима. Так его выпуск продолжился под брендом «Виккерс», под которым это оружие и получило известность за рубежом. Оно прослужило английской армии вплоть до начала 1960-х годов. В Российской империи и Советском Союзе оно всегда именовалось по фамилии изобретателя.



На рубеже веков пулеметное производство было налажено в целом ряде ведущих стран. Например, в США свою модель пулемета предложил оружейник Джон Браунинг, однако творение Максима превзошло соотечественника по скорострельности (600 выстрелов в минуту) и надежности (до 15 тыс. выстрелов без единой осечки). В 1905 году компания «Кольт» получила официальное разрешение на выпуск пулемета Максима. Серийное производство было налажено в городе Хартфорде, штат Коннектикут.



Германия тоже приобрела лицензию на выпуск детища Хайрема Максима. Немецкий вариант практически ничем не отличался от оригинала. Получивший обозначение MG 08, а также прозванный «Шпандау» по названию завода-производителя, 64-килограммовый пулемет выпускался на треножном и салазочном станках. Емкость ленты «Шпандау» составляла 250 патронов калибра 7,9 мм. Позднее «ноль восьмые» стали производиться в Китае.



Русский «Максимка»



Хайрем Максим побывал с демонстрационным образцом и в Российской империи. После испытаний в 1885 году военное ведомство оформило заказ на 12 первых единиц оружия под патрон винтовки Бердана калибра 10,67 мм. Позже – после ухода «берданки» с вооружения – пулеметы были переделаны под боеприпас винтовки Мосина калибра 7,62 мм. В 1888-м из нового оружия стрелял сам Александр III. В 1901 году максимы иностранного производства встали на вооружение российских полевых войск.



Новое оружие впервые было применено российскими военными во время Русско-японской войны (1904-1905). Но закупаемые за границей образцы пулеметов не устраивали командование – в первую очередь из-за своей чрезвычайно громоздкой конструкции и наличия на станине огромных колес, напоминающих пушечные. Уже в ходе войны с Японией появились первые кустарные модификации пулемета, облегчающие его перемещение и упрощающие применение.



В 1904 году стартовало производство пулеметов в Туле. Стоимость выпуска отечественной единицы составляла 1700 рублей (из них 80 фунтов – комиссия фирме «Виккерс»), что было значительно дешевле, чем закупка иностранного пулемета по цене 2288 рублей за один пулемет. В русской армии применялись три варианта: легкий – для кавалерии (поставлялся из Англии); облегченный и тяжелый – для гарнизонов крепостей и полевых войск.



В 1910 году конструкция пулемета претерпела серьезные изменения.

Полковником Соколовым были предложены компактный колесный станок и пулеметный щиток слегка изогнутой формы. Матерчатая пулеметная лента вмещала 250 «винтовочных» патронов 7,62х54 мм, как у знаменитой винтовки Мосина. В снаряженном состоянии вместе с жидкостью для охлаждения ствола такой пулемет весил около 70 кг, а перемещать его свободно могли два человека, составлявшие пулеметный расчет.



«Максимка» эффективно проявил себя в годы Первой мировой войны. Благодаря простоте и надежности конструкции, он быстро снискал любовь среди военнослужащих. Пулеметный щиток оказался вполне надежным укрытием для стрелка, а высокая скорострельность – 600 выстрелов в минуту – позволяла буквально косить вражескую пехоту. Пулеметы Максима широко применялись в пехотных частях, устанавливались на бронеавтомобили и бронепоезда, а в годы Гражданской войны – на тачанки. Как со стороны «красных», так и «белых».



Модернизирование этого оружия продолжалось до начала 1940-х годов. Базовым советским вариантом «Максимки» стал образец 1910/30 года. Пулемет оснастили рифленым кожухом, оптическим прицелом и угломером, упрощенным предохранителем, размещавшимся на спусковом крючке. В 1931 году конструктором Семеном Владимировым был предложен новый колесно-треножный станок. В 1940-м модернизировали и кожух ствола, что позволило «поить» пулемет не только водой, но даже снегом и льдом, предохраняя ствол от быстрого перегрева.



В 1928 году в СССР появилась зенитная тренога и началось производство зенитных установок, каждая из которых вмещала в себя четыре пулемета Максима. Через год для их оснащения был внедрен так называемый кольцевой прицел, а в 1931-м первая счетверенная установка встала на вооружение. В 1938 году успешно прошел испытание и автомобильный вариант пулемета, устанавливаемый в кузове автомашины и крепившийся специальными болтами. Сам пулемет размещался на деревянном столе, а для пулеметчиков предусматривались особые сиденья.

Но даже у столь надежного пулемета имелись недостатки.

70-килограммовый вес делал затруднительным перемещение орудия по неровной местности, а высота максима превращала его в мишень для артиллерии противника. Несмотря на модернизации кожуха, пулеметный ствол довольно быстро нагревался, что снижало как дальность, так и точность стрельбы. Кроме того, сам кожух изготавливался из тонкой стали и легко пробивался пулей или осколком. В боевых условиях устранить такое повреждение было фактически невозможно.

Перед самым началом Великой Отечественной войны «Максимку» сняли с производства. Но ненадолго. Наладить массовое производство других пулеметов просто не успели. В итоге легендарное оружие «от звонка до звонка» прошло всю войну, применяясь практически во всех армейских подразделениях. Несмотря на то что с 1943 года на вооружение стал поступать пулемет системы Горюнова СГ-43, «Максимка» до самой Победы оставался основным станковым пулеметом в Красной армии.



В 1945 году вышло распоряжение о прекращении производства пулеметов Максима в СССР. Последнее официальное его применение, как сообщают открытые источники, было зафиксировано в 1969 году, во время советско-китайского конфликта на острове Даманском. Данных о последующем применении этого пулемета в армейских подразделениях нет. А вот в различных горячих точках на территории Африки, Ближнего Востока «Максимка» прослужил гораздо дольше. Случаи его применения были отмечены даже в Донбассе с 2014 года.



Пулемет конструкции Максима сегодня по праву можно называть легендой. Таковым его сделали долгая безупречная служба, универсальность и надежность применения, популярность среди солдат. Ласково прозванный «Максимкой», он стал одним из армейских символов своего времени. А благодаря средствам массовой информации, литературным произведениям, многочисленным художественным и документальным фильмам пулемет Максима, созданный американским инженером и ставший по-настоящему русским, фактически навсегда обессмертил свое имя.