Ручной пулемёт Калашникова – странное детище гениального конструктора

Два сына великого отца – АКМ и РПК



В 1953 году Управлением стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления были разработаны новые тактико-технические требования к разработке унифицированных вариантов автоматического оружия – лёгкого автомата и ручного пулемёта. Это было вызвано необходимостью замены имеющихся со времен Второй мировой войны вариантов вооружения более современными. В 1956 году свои образцы предоставили Герман Коробов, Александр Константинов, Владимир Дегтярёв, Георгий Гаранин и, конечно, Михаил Калашников, чьё творение стало победителем конкурса.



Несколько слов о биографии легендарного конструктора. Михаил Тимофеевич Калашников (1919–2013) появился на свет в небольшом селе Курья Алтайской губернии и был 17-м ребёнком у своих родителей (из 19 детей выжило только 8). В 1930-м многодетную крестьянскую семью после раскулачивания сослали в Томскую область. Будущий великий оружейник с детства интересовался техникой, изучал устройства механизмов, любил физику, геометрию, литературу. В возрасте 19 лет его призвали в армию, где он служил механиком-водителем танка.



За время своей службы Михаил Тимофеевич изобрел ряд полезных улучшений танкового оборудования. За них юный конструктор был награждён именными часами лично Георгием Константиновичем Жуковым. Другие разработки Калашникова – два пистолета-пулемета – появились на свет в годы Второй мировой войны. Специалисты отметили оригинальность этих изобретений и «подкупающие стороны». На вооружение их не поставили только из-за сложности и дороговизны изготовления.



Позже, в 1944 году, старший сержант создал самозарядный карабин. После войны именно он лег в основу легендарного автомата Калашникова, который начал служить Родине в 1947 году. Оружие получилось очень удачным, за это изобретение Михаила Тимофеевича наградили Сталинской премией I степени и орденом Красной звезды. Сам Калашников говорил: «Солдат сделал оружие для солдата. Я сам был рядовым и хорошо знаю трудности, с которыми сталкиваются в солдатской жизни». В этом и был секрет успеха автомата АК-47.



Позже конструктор стал доктором технических наук (1971), поднялся до звания генерал-лейтенанта (1999) и внёс масштабный вклад в развитие оружейной промышленности. Он сконструировал автоматы, пистолеты, снайперскую винтовку, пистолеты-пулемёты, охотничье оружие, пулемёты, самозарядные карабины – многие из этих изобретений поступили на вооружение.

О том, какую роль Михаил Тимофеевич сыграл в истории нашей страны, российский художник Никас Сафронов однажды сказал: «Во всём мире знают Россию по четырём символам: водка, матрёшка, икра и Калашников».

И вот, в 1950-х годах оружейник представляет на конкурс свои разработки. После испытаний были приняты сразу два его детища – автомат Калашникова модернизированный (АКМ) и ручной пулемёт Калашникова (РПК). В 1961 году РПК встал на защиту Родины (АКМ – двумя годами ранее). Они имели одинаковую систему, были унифицированы по многим деталям и патронам, что удешевляло производство и упрощало освоение солдатами. Простота конструкции и ремонта выгодно отличала их от предшественников. А их система до сих пор является одной из самых легких для обучения.



Здесь хочется рассказать о еще одном интересном факте. Раньше на вооружении Советской армии стоял ручной пулемёт Дягтерёва образца 1944 года – РПД-44. У него было ленточное боепитание таким же промежуточным патроном 7,62х39 мм из пристяжного короба на 100 боеприпасов. Но это оружие по характеристикам было далеко от того, что требовалось пехоте. Во время испытаний от конструкторов много раз требовали доработок и улучшений.

Но те будто издевались, возвращая пулемёт с небольшими изменениями, не устраняя основных недостатков. Надежность была очень низкая. Быстро засорялась газовая система. Примерно каждый сотый патрон разрывало при выстреле. Вес снаряжённого пулемёта с лентой на 100 патронов составлял 9 кг. Боевая пружина находилась в прикладе, что исключало возможность сделать его складным. Его приняли на вооружение, но проблемы остались. К 1950-м годам была четко осознана необходимость его замены.





Когда в руки военных попал сперва АК, а потом РПК, они по достоинству оценили простоту конструкции, её надёжность, неприхотливость и унификацию. Да и вес снаряжённого пулемёта с коробчатым магазином на 40 патронов составляет всего 5,6 кг (с барабанным магазином на 75 боеприпасов оружие весит 6,8 кг). Закрыв глаза на маленький объём магазина, РПК почти сразу приняли на вооружение, чтобы заменить РПД-44. Хотя, по сути, это был не пулемёт, а чуть подросший автомат Калашникова.



От автомата пулемёт отличается удлинённым и усиленным стволом (59 см; длина всего пулемёта – 104 см), что увеличивает начальную скорость пули с 715 м/с до 745 м/с и должно обеспечивать более напряжённый огонь. В отличие от АК, РПК имеет приклад такой же формы, как и у ручного пулемёта Дегтярева; складные сошки для устойчивости; прицел с целиком, который можно перемещать с учетом погодных условий, влияющих на меткость стрельбы. Повышенная живучесть деталей для серийного производства перешла и к АКМ.



Также у ручного пулемёта Калашникова увеличена ёмкость боекомплекта. Если у автомата коробчатый магазин содержит 30 боеприпасов, то у РПК коробчатый магазин секторной формы стал вмещать 40, а барабанный – 75 боеприпасов. Это увеличивает боевую скорострельность. Кстати, благодаря унификации АКМ и РПК, их боекомплекты взаимозаменяемы. Позже китайцы создали барабанный магазин на 101 патрон.



Переавтомат, недопулемёт – промежуточное звено



РПК получился достаточно странным оружием. Как пулемёт он был каким-то «ненастоящим» в силу того, что его боевые качества не сильно превосходили автомат – низкая боевая скорострельность (50 выст./мин. при стрельбе одиночными и 150 выст./мин. – при стрельбе очередями), да и начальная скорость пули выше всего на 30 м/с. Утолщённый ствол и усиленные детали, особенно ствольная коробка, позволяли в теории вести более плотный и частый огонь, но на практике этого добиться не выходило.



Одна из причин – маленький объём магазинов, которыми осуществляется боепитание. Их техническая скорострельность – 600 выстрелов в минуту. Но боекомплекты на 30, 40 и 75 патронов не позволяют вести огонь с такой скоростью. Кроме того, барабанные магазины на 75 боеприпасов оказались ненадежными – часто возникали проблемы с подачей патронов во время стрельбы.



Сделать же боекомплект большей вместимости означало существенно увеличить вес снаряженного оружия, что противоречило изначальной идее легкого пулемёта.

Увеличение объёма магазина также влекло бы за собой усложнение его конструкции и, как следствие, снижение надёжности. К тому же ствол выполнен несменным и перегревался при высоком темпе огня. После одной минуты стрельбы очередями предписывалось дать остыть стволу в течение пяти минут...



И у РПК, и у АКМ прицельная дальность стрельбы составляет 1000 м, а убойную силу пуля сохраняет на дистанции до 1500 м. Максимально она способна пролететь 3000 м. Реальная же эффективная дальность – 500 м при ведении огня по воздушным объектам, и 800 – по наземным. Дальность прямого выстрела ручного пулемёта незначительно выше, чем у АКМ – 365 м по грудной фигуре и 540 м – по ростовой фигуре против 350 м и 525 м у автомата соответственно. В то время как многие другие пулемёты могут эффективно поражать цели на дистанции 800–1000 м.



Таким образом, РПК является, по сути, неким промежуточным звеном между автоматом и собственно пулемётом. Немного улучшить ситуацию позволяет установка оптического прицела. Но на заявленной прицельной дальности в один километр разброс попаданий можно компенсировать только высокой плотностью огня. А её не позволяют дать перегрев ствола и небольшой боекомплект...



Несмотря на описанные минусы, РПК был принят на вооружение Советской армии. Достаточно скоро он нашел свою нишу при выполнении задач, обычно решаемых штурмовой винтовкой. Это произошло благодаря тому, что ручной пулемёт имел универсальное крепление для различных прицелов – оптических, коллиматорных, тепловизионных, ночного видения... Возможность установки глушителя также расширяло сферы применения оружия.



Потомки ручного пулемёта Калашникова



В дальнейшем РПК получил ещё более широкое распространение благодаря модификациям. Появился вариант со складным прикладом для десантников (РПКС), с креплениями под особые ночной и оптический прицелы (РПКН, РПКСН). Был разработан и глушитель. Когда на вооружение поступил автомат Калашникова образца 1974 года (АК-74) под патрон 5,45х39 мм, был выпущен и РПК-74 (оба имеют множество своих вариаций).



Все модификации имеют ряд улучшений. В частности, РПК-74 позволяет эффективно поражать групповые цели на расстоянии 1000 м. В 1993 году с появлением версии АК-74М был разработан РПК-74М. Спрос рождает предложение, и на экспорт на основе этого пулемёта стали изготавливать РПК-201 под натовский патрон 5,56х45 мм (используются магазины от автомата АК-101) и РПК-203. В работе последнего применяется боеприпас 7,62×39 мм.



Позже в России появились гражданские охотничьи самозарядные карабины, разработанные на базе РПК. Они предназначены для средней и крупной дичи.

В отличие от карабинов на основе автомата, у них нет гладкоствольной модификации. Выпускаются только нарезные – для опытных охотников с определённым законом стажем. Основным отличием от пулемёта является отсутствие возможности вести автоматический огонь.



На базе автоматов 100-й серии в 2016 году был создан РПК-16 калибра 5,45×39 мм на смену РПК-74 и РПК-74М. Впервые в России в нем появились сменные стволы. Причём сразу два варианта: обычный и укороченный (штурмовой). Заменить их может сам стрелок всего за несколько минут. Благодаря этому, РПК-16 может использоваться и как лёгкий пулемёт, и как штурмовая винтовка средней дальности, и даже как автомат. Наличие универсального рельсового крепления – планки Пикатинни – расширяет ассортимент применяемых прицелов.



РПК-16 более легкий (4,5 кг), компактный, эргономичный, имеет низкий коэффициент отдачи, высокую кучность стрельбы и превосходит предшественников по огневой мощи. Техническая скорострельность – до 700 выст./мин. Используются коробчатые магазины на 30 и 45 боеприпасов и барабанный на 95 патронов. Длина с коротким стволом – 90 см (со сложенным прикладом – 65,6 см), с длинным стволом – 110,6 см (со сложенным прикладом – 86,1 см). Длинный ствол позволяет использовать пулемёт в ходе общевойскового боя в качестве группового оружия поддержки, а короткий – во время спецопераций, в том числе в городских условиях.

От российской армии до сомалийских пиратов



Несмотря на перечисленные выше минусы, РПК официально стоит на вооружении более чем 20 стран мира. Но его неофициальная география – гораздо шире. Среди эксплуатантов – Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Афганистан, Сирия, Ирак, Иран, Колумбия, Куба, Вьетнам, Зимбабве, Мозамбик, Эфиопия и многие другие государства. В Болгарии, КНДР, Сербии и Румынии он по лицензии производится в различных модификациях под собственными наименованиями.



Если рассматривать только крупные военные конфликты, то шире всего РПК применялся на территории Евразии, но самую высокую популярность снискал в Африке. Он завоевал славу даже у сомалийских пиратов. Относительная дешевизна, простота конструкции, надёжность и универсальность играют тут решающую роль. А вишенкой на торте является его неприхотливость и возможность безотказно действовать в любых климатических и погодных условиях.



Развитие ручного пулемёта Калашникова и его модификаций идёт в ногу со временем, своевременно удовлетворяя потребности армии. При этом его конструкция не усложняется, для использования не требуются новые специфические навыки. РПК с годами становится более универсальным и востребованным, расширяется спектр его применения. И можно с уверенностью сказать, что он ещё долги годы будет верой и правдой служить нашей Родине.