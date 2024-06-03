Снайперская винтовка ВСК-94

История создания



Неприхотливый и относительно недорогой снайперский карабин под патрон 9х39 мм был разработан на основе малогабаритного автомата 9А-91. Оснащенная оптическим прицелом и деревянным прикладом конструкция была впервые представлена Тульским КБ в 1992 году. Но в серийное производство ВСК-94 поступил только через пару лет. К этому времени несъемный приклад стали изготавливать из пластика, а также появилась возможность установки коллиматорного и ночного прицелов. Над проектом работали Василий Грязев и Владимир Кулицкий.

Интересный факт. Данная система задумывалась как удешевленная альтернатива винтовки ВСС «Винторез». Обе используют одинаковые дозвуковые патроны и обладают схожими техническими характеристиками. Но в результате она стала более распространенной, чем предшественница. Ею комплектовались подразделения Внутренних войск, ОМОНа, ФСИН и других правоохранительных органов. В то время как сложным в эксплуатации и дорогим в производстве «Винторезом» оснащались лишь спецназовцы армейской разведки и ФСБ.

Отличительные особенности и преимущества

ВСК-94 позволяет осуществлять относительно бесшумную и беспламенную стрельбу по различным целям, в том числе и защищенным. Легко пробивает восьмимиллиметровый лист стали с расстояния в 100 метров. Используется преимущественно в условиях городского боя. Благодаря наличию дозвуковых боеприпасов калибра 9х39 мм (СП-5, СП-6, СПП, БП и ПАБ-9) обеспечивается скрытное поражение противника на дистанции до 400 метров. При этом, чтобы оставаться незаметным, снайперу достаточно находиться не ближе 30 метров от цели.

Данная винтовка достаточно легкая и компактная. Ее масса без оптики и магазина составляет всего 2,8 кг. Кроме того, она быстроразборная: опытному специалисту достаточно 40 секунд для того, чтобы достать ее из транспортировочной сумки и привести в рабочее положение. Наличие как одиночного, так и автоматического режима огня, а также магазина большой емкости (20 патронов) позволяют снайперу не носить с собой дополнительное оружие для самообороны. В отличие от «Винтореза», данная система может работать без глушителя.

Инженерам не удалось добиться абсолютной бесшумности конструкции. Ночью или в бесшумном пространстве стрелка может выдать стук затвора. Поэтому ему необходимо сохранять дистанцию до цели. Кроме того, значительно снижается эффективность глушителя при автоматическом режиме стрельбы. Также снайперу приходится бороться с сильной отдачей. А из-за отсутствия хромированного покрытия на стволе он достаточно быстро изнашивается.

При использовании высокоточных и бронебойных снайперских патронов ресурс конструкции составляет не менее 6000 выстрелов. Применение ПАБ-9 приводит к снижению износостойкости на 3000 выстрелов. Благодаря наличию крепления типа «Ласточкин хвост» винтовка может оснащаться не только оптическими (ПСО-1), коллиматорным (ПКС-07), но и прицелом ночного видения (ПКН-ОЗМ). В темное время дальность огня составляет от 200 до 350 метров. Оптимальная скорострельность – 30 выстрелов в минуту, максимальная – 700 в/м.

Применение данной модели

В середине 1990-х годов ВСК-94 был принят на вооружение правоохранительных органов РФ (МВД, Минюст и других), а в 2002 году на него обратило внимание и Министерство обороны России. Винтовка применялась в ходе боевых действий на Северном Кавказе. Например, при ликвидации Арби Бараева, в спецоперациях по освобождению Урус-Мартана и Аргунского ущелья, устранении Мовсана Сулейманова и во многих других столкновениях.

Комплекс неплохо показал себя и во время конфликта 2008 года в Южной Осетии. Но особую популярность он завоевал у сирийских военных. Первые фото- и видеоматериалы применения данных винтовок правительственными силами появились летом 2012 года. ВСК-94 активно использовались в битве за Дамаск и при взятии Пальмиры. Благодаря своей неприхотливости, простоте в эксплуатации и надежности система была признана сирийцами лучшей в своем классе.

Модификации

Обычно общевойсковое вооружение дорабатывается в полевых условиях, но в конструкцию ВСК-94 практически не вносились изменения. Во-первых, было немного скорректировано крепление прицела для размещения современной оптики. Во-вторых, разрабатывались прототипы под натовский патрон, а также калибры 7,62х39 и 5,45х39 мм. Однако серийного выпуска таких модификаций не было. В-третьих, еще в 2001 году винтовка оснащалась системой стрельбы из-за укрытия «Привод», но широкого распространения такой вариант не получил.

Современное использование

ВСК-94 применяется росгвардейцами и спецназовцами МВД России. Кроме того, данные винтовки были закуплены для белорусских ССО, СПБТ «Алмаз» и спецподразделений погранвойск. Ими оснащены спецназовцы и нацгвардейцы Узбекистана. Они стоят на вооружении сил специальных операций Монгольской армии, а также антитеррористических подразделений МВД Казахстана. Не прекращаются поставки комплекса сирийским военнослужащим и бойцам Республиканской гвардии. Производство таких винтовок продолжается и сегодня.

Вывод

История ВСК-94 насчитывает уже более 30 лет, однако винтовка все еще остается актуальной. Это простой, недорогой и крайне эффективный представитель семейства бесшумных вооружений. Поэтому ее применяют как представители спецслужб, так и военнослужащие. Она унифицирована с автоматом 9А-91, благодаря чему снайпер может использовать боекомплект, а также детали данного оружия для ремонта винтовки. Система оказывает сильное психологическое воздействие на противника и позволяет быстро добиваться поставленных целей.