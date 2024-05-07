Винтовка «Винчестер» – оружие, покорившее мир

Краткая предыстория



Оливер Винчестер не был изобретателем, но оказался достаточно талантливым бизнесменом, чтобы увековечить свое имя. Ему удалось выкупить ряд патентов, привлечь талантливых инженеров (прежде всего – Бенджамина Генри) и объединить передовые технологии производства стрелкового оружия. В результате был налажен выпуск надежных многозарядных винтовок и ружей. Для них было характерно наличие трубчатого подствольного магазина, рычажной системы перезарядки и специальных патронов.



Винтовка Генри, разработанная на основе пистолета «Волканик», стала прототипом первого винчестера. Это была 15-зарядная винтовка 44 калибра, выпускавшаяся с 1860 по 1866 год. Она отличалась большой огневой мощью и весьма высокой для своего времени скорострельностью (60 выстрелов в минуту), благодаря наличию системы перезарядки «Скоба Генри». Эта модель пользовалась популярностью у северян в период Гражданской войны в США, а позже оказалась в руках индейцев сиу и шайенов. К моменту окончания производства было выпущено около 14000 единиц.



После завершения Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки Оливер Винчестер дал своей фирме New Haven Arms Company новое название. Теперь его оружейная компания стала именоваться Winchester Repeating Arms Company. В 1866 году усовершенствованная версия винтовки Генри стала производиться под именем «Винчестер». Так появилась на свет легенда Дикого Запада.



Самые известные модели винчестеров



Модель 1866 года – это первенец семейства винчестеров, который выпускался в длинноствольном варианте (мушкет) и короткоствольном (карабин). Часть мушкетов имела приспособление на стволе для крепления клинкового штыка. Магазин наполнялся не через ствол, а через боковое отверстие (патент Нельсона Кинга). Благодаря этому оружие стало проще и быстрее перезаряжать, хотя емкость сократилась до 12 патронов 44 калибра. Кроме того, система оказалась неприхотливой и износостойкой, так как магазин был герметичным, частично закрытым цевьем.



Интересно, что из-за цвета ствольной коробки, которую изготавливали из сплава бронзы и латуни, данную винтовку прозвали «Желтый мальчик». 6000 экземпляров было закуплено Францией во времена Франко-прусской войны (1870-1871). Османская империя использовала 45000 винтовок и 5000 карабинов в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов. Широкое производство винчестера М1866 было завершено к 1899 году, к этому моменту удалось выпустить около 170 тысяч экземпляров.





Модель 1873 года рекламировалась компанией-производителем как «оружие, покорившее Запад». Она выпускалась в трех модификациях: в виде винтовки со стволом длиной 61 см, карабина (длина ствола – 51 см) и мушкета (ствол – 76 см). Конструктивно отличается от предыдущей модели лишь наличием стальной ствольной коробки. Была ориентирована на частное использование. Кроме того, фирма предлагала эксклюзивные экземпляры на заказ: по желанию клиентов стволы могли быть длиннее или короче, оружие могло покрываться изящной гравировкой.



Изначально М1873 была рассчитана под патрон центрального воспламенения 44–40, пришедший на смену устаревшему боеприпасу кольцевого воспламенения, который использовался в предыдущей версии. Патрон обрел широкую известность под названием 44 Winchester, а также 44 WCF (Winchester Center Fire). Затем винтовка была переработана под популярные пистолетные боеприпасы 38–40 и 32–20.

Данная модель винчестера обрела широкую славу и стала настоящей оружейной «иконой». К моменту окончания ее производства в 1923 году было выпущено более 720 тысяч экземпляров.

Модель 1886 года была разработана Джоном Браунингом. Над ее дизайном также трудился известный оружейник Уильям Мейсон. Конструкция создана под тяжелые патроны 40–82, 45–70, 45–90, 50–110 и др. Имела более прочный затвор, могла использовать боеприпасы с черным и бездымным порохом (бездымные высокоскоростные патроны стали применяться в ней с 1903 года). Использовалась охотниками и ковбоями, а также военными в Испано-американской (1898) и Первой мировой (1914–1918) войнах. Серийно производилась до 1935 года. За это время было изготовлено около 160 тысяч единиц.



Модель 1894 года отличается легкостью (3,1 кг) и, по мнению ряда экспертов, является «совершенной конструкцией рычажного действия». Первоначально рассчитанная на стрельбу боеприпасами с черным порохом, эта разработка Джона Браунинга стала первой коммерческой винтовкой, использующей бездымный порох. Именно для этой модели оружия впервые изготовили популярные патроны 30-30 Winchester.



Применялась на фронтах Испано-американской, Первой и Второй мировых войн, а также других конфликтов. Изначально М1894 была достаточно дорогой для массового потребителя. Но со временем она оказалась не только самой распространенной среди всего семейства винчестеров, но и одним из самых продаваемых охотничьих ружей в мировой истории. Ее производство было прекращено только в 2006 году. За это время удалось продать более семи миллионов единиц.



Модель 1895 года стала самым мощным в семействе винчестеров оружием рычажного действия и первой среди «родственников» винтовкой, оснащенной коробчатым магазином. Она способна эффективно использовать как охотничьи, так и военные патроны (от 7,62x54 мм до 40-72). Стояла на вооружении армий Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Российской империи.



Данная версия винчестера была неизменной участницей большинства конфликтов конца XIX – первой половины XX века. Она прошла гражданские войны в России, Испании и Финляндии, побывала на фронтах Первой и Второй мировых войн и других вооруженных столкновений. На ее основе был создан знаменитый модифицированный «Русский винчестер». Производится до сих пор ограниченными партиями. Всего было выпущено около 425 тысяч единиц.



Культурный феномен



Винчестеры запечатлены на многочисленных исторических фотографиях. С ними охотно позировали как простые солдаты, так и политические лидеры – от мексиканского революционера Эмилиано Сапата до американского президента Теодора Рузвельта. Эти винтовки являются неотъемлемыми атрибутами любого вестерна – в частности, в их честь была названа кинокартина «Винчестер-73».

Они появляются и в научно-фантастических кинолентах («Терминатор-2», «Назад в будущее – 3»), и в приключенческих фильмах («На грани», «Турецкий гамбит»).

Винчестерами пользуются герои книг «Яма» Александра Куприна, «По Уссурийскому краю» Владимира Арсеньева, «Люди театра» Владимира Гиляровского и многих других. Любители компьютерных игр могут обнаружить такое оружие в сериях Red Dead Redemption, Mafia, GTA, Fallout и подобных. Этим винтовкам посвящена мексиканская солдатская песня «Carabina 30-30», а также произведение Winchester Gun израильского музыкального коллектива Katamine.



Сфера применения



Винчестеры разных моделей стояли на вооружении армии и силовых структур США с 1866 по 1945 год. Кроме того, их активно покупали представители Канады, Мексики, стран Латинской Америки, Западной Европы, Турции, Марокко, Сиама, Эфиопии, Японии и других государств. Они официально ввозились на территорию Российской империи и регулярно модифицировались. Во времена СССР отмечались случаи контрабанды на Дальнем востоке.



У большинства людей эти винтовки и карабины ассоциируются с конфликтами на Диком Западе. Однако география их применения охватывает весь земной шар.

Например, они использовались при вторжении Японии на Тайвань (1874). Ими были вооружены участники Балканских войн (1912–1913), Индонезийской национальной революции (1945–1949), двух мировых и многих других войн. Кроме того, данные системы пользуются популярностью у охотников разных стран.



Винчестеры в наши дни



В 1972 году появилась модель 9422, которая является последним представителем семейства винчестеров. Она малокалиберна (под патроны 22LR и 22WMR), оснащена канавками для крепления оптического прицела. Зачастую используется в спортивной стрельбе. Выпускалась до 2005 года. За это время было создано 800 тысяч единиц. В январе 2006 года было свернуто американское производство винчестеров, компания Winchester Repeating Arms Company прекратила свое существование. Однако классические модели выпускаются по лицензии японской корпорацией «Мироку».



Оливер Винчестер умер в 1880 году в 70-летнем возрасте, но его бренд живет уже более 150 лет. Оружием данной марки пользовались миллионы людей: оно оказало влияние на исход десятков войн, стало незаменимым инструментом охотников и стрелков-спортсменов. Винчестеры оставили след в культуре многих народов мира, а для американцев остаются культовым оружием. И хотя время рычажных винтовок прошло, они все еще пользуются спросом у настоящих ценителей.

