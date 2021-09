Командование армии США поздравило летчиков открыткой с российскими Су-27 Американские СМИ: Иранского ученого-ядерщика убили из роботизированного пулемета 19 сентября 2021, 15:35 Текст: Елена Мирошниченко

Иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, был убит с помощью роботизированного пулемета, дистанционно управляемого специалистами израильской спецслужбы МОССАД, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских, израильских и иранских чиновников. В публикации сообщается, что для операции была выбрана модель бельгийского пулемета калибра 7,62 мм FN MAG, которая прикреплялась к роботизированной аппаратуре, передает RT. Уточняется, что роботизированное оружие поместили в кузов грузовика Zamyad, широко распространенного в Иране. Установка весила порядка тонны, поэтому по частям была ввезена контрабандой в Иран, отмечается в публикации. Также в автомобиль были встроены несколько камер для контроля обстановки на месте из командного пункта. Напомним, 27 ноября 2020 года в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля. Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Израиль убийством Фахризаде хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке. Москва осудила убийство ученого.

Во Франции призвали быстрее признать Крым российским 19 сентября 2021, 11:08

Фото: OSCE Parliamentary Assembly/Youtube

Текст: Евгения Шестак

Экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен выразил желание, чтобы власти Франции признали Крым российским как можно быстрее. «Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее (признание Францией российского статуса Крыма)», – цитирует РИА «Новости» Вуазена. По его словам, ситуация складывается таким образом, что введенные санкции в отношении России после 2014 года сыграли ей на пользу. «Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России», – подчеркнул политик. В настоящее время группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму для наблюдения за ходом голосования на выборах в Госдуму России. Ранее Вуазен заявил, что критикующим российские выборы следует самостоятельно посетить страну и оценить ход голосования. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего евродепутаты решили провести жесткую политику в отношении российских выборов. Депутат Европарламента указал способ превратить «Северный поток – 2» в руины 18 сентября 2021, 19:15

Фото: Екатерина Соловьева/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Газопровод «Северный поток – 2» можно превратить в инвестиционную руину, заявил депутат Европейского парламента от фракции «зеленых» Райнхард Бютикофер. «Если Федеральное сетевое агентство (BNA) одобрит ввод газопровода в эксплуатацию, его еще может остановить Еврокомиссия. Если найдутся веские аргументы в пользу того, что позитивное решение Федерального агентства нарушает энергетическое законодательство ЕС, то проект может превратиться в инвестиционную руину», – сказал Бютикофер в интервью dpa, передает РИА «Новости». По его словам, Россия «на данный момент не обеспечила условия анбандлинга, предполагающего разделения организаций, занимающихся добычей и транспортировкой газа». По третьему энергопакету ЕС владелец трубопровода также обязан предоставить сторонним продавцам газа доступ к магистрали, подчеркнул политик. Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. В США заявляли, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом». Актриса Васильева призвала отправить интеллигенцию в шахты 18 сентября 2021, 18:27

Фото: 153ГОРЫ/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

У российской интеллигенции есть «сатанинское начало», заявила народная артистка РСФСР и актриса Екатерина Васильева в интервью своему сыну Дмитрию Рощину. Интеллигенция, по словам ушедшей в монахини актрисы, пыталась изменить мир под себя и навязать свои правила, не считаясь с установками из религии. «Это сродни сатанинскому началу», – заявила инокиня в интервью YouTube-каналу «153 горы», передает «Московский комсомолец». Она добавила, что интеллигенция «совратила народ», и призвала отправить ее в шахты. «Это самое тяжелое, что есть. Простите меня, интеллигенция. Но сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая», – продолжила артистка. Монахиня вспомнила, что ее духовник как-то поставил перед ней выбор – либо бог, либо театр. И она выбрала то, «где должна быть». Васильева пояснила, что ей горько из-за пропущенных ранее воскресных служб из-за лени. Артистка живет в монастыре Зосимова пустынь недалеко от Наро-Фоминска. В 1993 году актриса решила уйти из театра и кино, она стала послушницей в Толгском монастыре. В 1996 году она возвращалась в кино, снявшись в нескольких сериалах и кинофильмах. В августе 2021 года Васильева вновь ушла из мирской жизни, ее сын сообщал, что артистка отправится в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь. На Украине представили план победы над «Северным потоком – 2» 18 сентября 2021, 17:02

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Киев способен победить Газпром и «Северный поток – 2», хотя у страны и есть риск остаться без транзита газа, заявила замминистра энергетики Украины Елена Зеркаль. Украине нужно перестроить газотранспортную систему, на тот случай, если Газпром перестанет проводить газ через страну, и придется брать топливо из Европы, написала Зеркаль в своей статье для «Европейской правды». Она подчеркнула, что необходимо защитить потребителей от возможных рисков с поставками голубого топлива, для этого необходимо предпринять три шага. Первым шагом, по мнению замминистра, должна стать закачка достаточного количества газа в подземные хранилища и включение Украины в «группу риска», европейский механизм по предотвращению кризисных ситуаций с газом, передает «Царьград». Зеркаль надеется, что включение Украины в «группу риска» уравняет страну с Германией, которая уже имеет этот статус. Это позволит Киеву заручиться международной помощью. Вторым шагом Зеркаль назвала объединение стран для доказательства того, что Газпром является монополистом. Таким образом замминистра рассчитывает ограничить поставки российского газа в ЕС. Третьим шагом чиновница предлагает усилить давление на Газпром, чтобы все российские газопроводы в ЕС соответствовали Третьему энергопакету ЕС. Ранее в США советовали Киеву не зацикливаться на «Северном потоке – 2». Напомним, строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено 10 сентября. Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава «Нафтогаза Украины» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска газопровода. Зеленскому на фоне рекордных цен припомнили критику российского газа 19 сентября 2021, 07:47

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Антон Антонов

Украина – единственное государство в Европе, которое отказалось от долгосрочного контракта на российский газ, заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов. Суслов заявил, что Киеву приходится покупать газ по рыночной цене из-за непрофессионализма власти. Он напомнил о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского, о том, что «российский газ – самый грязный в мире». Бывший министр считает, что у Украины «могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это». По словам Суслова, Украина «попала», виноваты в этом ее правительство и руководство «Нафтогаза», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Первый независимый». Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. куб. м. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром. Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире». Сама Гренхольм также делала подобные заявления. Эти нападки опроверг российский вице-премьер Александр Новак, прежде возглавлявший Министерство энергетики. Украинский завод удобрений остановился из-за цен на газ 18 сентября 2021, 20:29 Текст: Алексей Дегтярев

Один из крупнейших производителей удобрений в Европе Одесский припортовый завод (ОПЗ) приостановил производство из-за высоких цен на газ, сообщают украинские СМИ. «Остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака. Дальнейшие перспективы неясны. То, что премий не будет, это уже очевидный факт. Но дальше может быть хуже», – заявили сотрудники завода изданию «Страна.ua». Там пояснили, что продукция предприятия становится неконкурентной из-за слишком дорогой цены на газ. АО «Одесский припортовый завод» входит в 10 крупнейших госкомпаний страны, а также в перечень стратегически важных для экономики и безопасности государства предприятий. Ранее эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский заявил, что украинскую химическую промышленность убивают высокие цены на газ. Франция заявила о двуличии и лживости США 18 сентября 2021, 22:20

Фото: Nicolas Landemard/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Сделка в рамках партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США), из-за которой Франция лишилась контракта на подлодки, продемонстрировала двуличие членов этого альянса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. По словам министра, «в этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь». Ле Дриан подчеркнул, что «в отношениях с союзником так себя не ведут», «не прячутся и уважают друг друга», передает ТАСС со ссылкой на France 2. Он указал, что «впервые в истории» Франция отзывает из США посла для консультаций, это свидетельствует о «силе кризиса между двумя странами, а также с Австралией». Ле Дриан опроверг сообщения о том, что США обсуждали с Францией планы по AUKUS и подлодкам до заявления Австралии о разрыве контракта, передает РИА «Новости». Напомним, Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии также заявили, что понимают разочарование Франции. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Дипломат предсказал неизбежное наказание для Лондона со стороны Парижа 18 сентября 2021, 17:14 Текст: Алексей Дегтярев

Британии не получится избежать ответных мер за срыв контракта Франции по подлодкам для Австралии, заявил бывший британский посол в Париже Питер Риккетс. «Франция отзывает послов в Вашингтоне и Канберре, но не в Лондоне. Это свидетельствует о том, что Париж считает Соединенные Штаты и Австралию главными организаторами заговора, а Британию лишь сообщником», – сказал дипломат, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. Экс-посол отметил, что Лондон все равно не сможет избежать дальнейших мер со стороны Парижа, Франция накажет все три стороны, которые отобрали у нее заказ на строительство подлодок, уверен Риккетс. Ранее Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заверила, что в США «понимают позицию» Франции. В Австралии заявили, что понимают разочарование Франции и выразили надежду на продолжение сотрудничества, несмотря на проблемы. Памфилова уволила троих председателей УИК из-за вбросов бюллетеней 19 сентября 2021, 13:20

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Трое председателей участковых комиссий, где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах, освобождены от должностей, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. «В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены уже от должности председатели УИК, на которых случились факты вброса», – цитирует РИА «Новости» Памфилову. По ее словам, на выборах в России подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести субъектах: Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Саратовской областях. Она отметила, что во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, правоохранители продолжают проверки. В свою очередь глава избиркома в Адыгее Нурбий Самогов заявил, что сотрудники следственного управления СК России по региону возбудили уголовное дело после вброса на участке. «Все было хорошо, но в обед к нам поступил сигнал, что на 158-м участке вброс. Мы сообщили в МВД, где быстро среагировали, зафиксировали, на сегодняшний день СК возбудил уголовное дело», – сказал он. Ранее Памфилова заявила, что Центризбирком будет опровергать каждый случай ложных обвинений во вбросах и «каруселях» на выборах, отметив, что именно для выявления нарушений создавалась система видеонаблюдения. Сообщалось, что поток ложных сообщений о выборах депутатов Госдумы за субботу удалось сбить, а всего за два дня голосования было выявлено около 10 тыс. фейков. При этом наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ не зафиксировали нарушений на момент начала третьего дня голосования на выборах в Госдуму. Тихановская сказала, как нужно строить отношения с Россией 18 сентября 2021, 20:40 Текст: Алексей Дегтярев

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае смены власти в стране выстраивала бы «честные и прозрачные» отношения с Россией. «Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией», – цитирует Тихановскую ее сайт. Она перечислила принципы, по которым бы строились отношения с Россией. Первым из них она указала «верховенство права». «Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых белорусских и международных судах. Больше не будет риска быть арестованным. Больше не будет риска потерять все активы на территории Белоруссии только из-за того, что кому-то из чиновников приглянулся ваш бизнес», – указала она. Вторым принципом она назвала «прозрачность и открытость договоренностей», который подразумевает, что больше не будет сделок, «о содержании которых знает только узкий круг приближенных». «Третий принцип – Белоруссия станет партнером, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счет обмана торговых партнеров», – добавила Тихановская. В стране в случае смены власти будет приветствоваться конкуренция, и не будет «специальных условий, которые сейчас получают приближенные к режиму бизнесмены», подчеркнула политик. В августе в КГБ Белоруссии сообщали, что владеют «козырем» против экс-кандидата в президенты Тихановской. В США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука 18 сентября 2021, 16:41

Фото: US Navy

Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты вскоре получат вооружение, способное догнать Россию в сфере гиперзвука, заявил обозреватель журнала National Interest Крис Осборн. Осборн в своей статье подчеркнул, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в том числе противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», но Вашингтон стремительно развивается в создании гиперзвуковых вооружений, передает РИА «Новости». Он привел в пример разработку, которая появится на вооружении у США в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). «В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь», – написал автор материала. По его словам, в случае атаки такой батареи на незащищенную зону противника возникнет угроза для сил оппонента. «В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – подвел итог Осборн. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия. Он отметил, что ранее Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада, но теперь сохраняет преимущество в этой сфере над западными странами. В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России. Премьер Грузии поблагодарил Киев за выдачу «саакашвилевского садиста» 18 сентября 2021, 16:06

Фото: YVES HERMAN/EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Грузия благодарна Украине за выдачу бывшего начальника военной полиции Грузии периода правления экс-президента Михаила Саакашвили Мегиса Кардава, которого обвиняют по 11 делам, среди которых пытки и организация насильственных действий сексуального характера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил, что «признателен президенту Украины и тем украинским ведомствам, которые выдали Грузии одного из главных исполнителей жестоких и садистских указаний Саакашвили и его группы насильников». Глава правительство сказал, что Грузия заинтересована, чтобы перед правосудием предстали все те, кто «годами угнетал население страны» в период правления Саакашвили. По словам Ираклия Гарибашвили, экстрадированный экс-глава военной полиции причастен к «нечеловеческим, жестоким пыткам и изнасилованиям», практиковавшимся при прежних властях страны. Кардава был в пятницу был выдан Украиной Грузии. Родину он покинул в 2012 году после падения саакашвилевского режима. По одному из обвинений ему грозит пожизненное заключение. Украина задержала его в 2018 году, когда бывший грузинский чиновник пытался попасть на ее территорию из Румынии по фальшивым документам. После этого велась подготовка к экстрадиции. Он доставлен в тюрьму в Рустави. Напомним, что ранее на разные сроки лишения свободы в Грузии были осуждены бывшие премьер, министр обороны, мэр Тбилиси и другие высокопоставленные представители окружения Саакашвили. Сам бывший президент сбежал на Украину, получил ее гражданство. На родине он заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы. Испанцы опубликовали фан-арты на российский Checkmate 18 сентября 2021, 19:35 Текст: Алексей Дегтярев

Испанский тематический журнал Mundo de Aviacion («Мир авиации») опубликовал рендеры с новейшим российским самолетом Checkmate, который на изображениях летает над облаками. Издание разместило в своем Facebook два отдельных поста с несколькими рендерами. В одном посте представлен самолет на земле, над землей и в облаках, в другом три самолета летают в воздухе над уровнем облаков. «Не успел Checkmate дебютировать на «МАКС-2021», как уже стали завозить фан-арты», – прокомментировали публикацию в Telegram-канале Ростеха. Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России. До этого ФСВТС рассказывала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate. Украине предрекли превращение в пустыню 18 сентября 2021, 19:56 Текст: Алексей Дегтярев

Изменения климата могут сделать из Украины большую пустыню через несколько десятков лет, заявил директор украинского Национального антарктического научного центра Евгений Дикий. Климат менялся всегда, но никогда изменения не проходили так быстро, как сейчас, заявил ученый в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости». Он привел в пример Олешковские пески, участок пустыни в Херсонской области, который стал популярен у туристов из-за экзотичного для страны ландшафта. «Пока это маленький клочок, это очень прикольно, это экзотика. А проблема в том, что это образование не является естественным. На месте этих Олешковских песков были плодородные черноземы, типичная украинская степь», – сказал Дикий. Он добавил, что пустыня появилась там за несколько десятилетий из-за неправильной обработки земли, и это может случиться со всем югом страны. «Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками», – подчеркнул Дикий. По его словам, юг Украины всегда имел засушливый климат, но теперь там влаги стало еще меньше, а выветривание усилилось. «Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и выносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять за 20 лет, если ничего с этим не делать», – заключил он. Ранее украинские экологи обеспокоились ситуацией с главной водной артерией страны – Днепром. По мнению ученых, река находится на грани экологической катастрофы. Захарова объяснила, почему не отменят закон об иноагентах 18 сентября 2021, 18:43

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Закон об иностранных агентах не отменят, так как он позволяет противостоять давлению на российских журналистов и пресекать влияние на российскую политическую жизнь из-за рубежа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Отмены закона об иноагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнеров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат прокомментировала сравнение законодательств США и России по поводу иноагентов, которое провело Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента, отметив, что анализ был проведен «крайне некомпетентно». Она напомнила, что «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA) был направлен против попыток фашистской Германии повлиять на принимаемые Вашингтоном политические решения, но с окончанием Второй мировой не был отменен, и использовался «как инструмент борьбы с иностранными СМИ». «Россия была вынуждена принять аналогичный по смыслу, но иной по содержанию закон в качестве ответной меры на объявление российских СМИ в США иноагентами и предъявление к ним необоснованно жестких требований», – подчеркнула Захарова. Заключения о якобы репрессивном характере российского закона не соответствуют действительности, разница в законах заключается в том, что «что от драконовских мер, применяемых американцами, в России сознательно ушли». «Получение статуса иноагента в США можно сопоставить разве что с постановкой судимого рецидивиста на учет в полиции», – пояснила дипломат. В России не любое физическое или юридическое лицо может получить статус иноагента, а заявления о том, что якобы любой, кто получает финансирование из иностранного источника, может быть объявлен иноагентом, являются инсинуацией. В декабре президент Владимир Путин подписал закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных в России иноагентами, которые занимаются политической деятельностью на территории России на средства из-за рубежа. В сентябре 2021 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что российское руководство рассмотрит обращение СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иноагентах на предмет их реализуемости. В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации.