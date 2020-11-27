Иран заявил о причастности США к убийству физика-ядерщика

США и Израиль причастны к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави.

«Преступная рука США и Израиля <...> отчетливо прослеживается в этом преступлении», – цитирует Мусави ТАСС. Военачальник отметил, что армия Ирана оставляет за собой «право отомстить врагам».

Министр обороны Ирана Амир Хатами привел подробности инцидента, который произошел с ученым. «Сначала автомобиль, в котором он (ученый – прим. ВЗГЛЯД) находился, подвергся обстрелу, через несколько мгновений, 10-15 секунд, автомобиль Nissan, начиненный взрывчаткой, вблизи, на расстоянии примерно 20 метров от его автомобиля, взрывается», – сказал Хатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал YJC.

При нападении также пострадали двое охранников физика.

В пятницу в иранской провинции Тегеран убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, на него было совершено покушение. Очевидцы также сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны. Иран пообещал отомстить за убийство ученого.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в смерти физика-ядерщика прослеживается след Израиля.