Иранский физик-ядерщик убит в результате покушения Тегеран заподозрил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Иран пообещал отомстить за убийство физика-ядерщика 27 ноября 2020, 18:49 Текст: Алексей Дегтярев

Иран отомстит за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил военный советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехкан. «Мы немедленно обрушимся на убийц мученика», – цитирует Дехкана ТАСС со ссылкой на агентство Mehr. В пятницу в иранской провинции Тегеран убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, на него было совершено покушение. Очевидцы также сообщили о взрыве на месте происшествия. Сообщения о смерти и покушении на ученого подтвердило минобороны страны.

