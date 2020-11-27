Иранский физик-ядерщик убит в результате покушения

В иранской провинции Тегеран убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, на него было совершено покушение. Очевидцы также сообщили о взрыве на месте происшествия.

В физика стреляли в районе города Дамовенд, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

По этим данным, на месте покушения могли погибнуть еще три или четыре посторонних человека.

Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что все работающие в стране в этой сфере ученые в порядке. «Все ученые, работающие в ядерной промышленности, находятся в полном здравии», – сказхал Камальванди.

В иранских соцсетях опубликовали снимок, якобы сделанный на месте преступления. На нем запечатлен автомобиль со следами от выстрелов.

«Во второй половине дня вооруженные террористы осуществили нападение на главу организации исследований инноваций министерства обороны. В ходе столкновения его службы охраны с террористами господин Мохсен Фахризаде получил серьезное ранение и был госпитализирован», – приводит РИА «Новости» сообщение минобороны страны.

«К сожалению, усилия врачей оказались безуспешными, и несколько минут назад... он погиб смертью мученика», – добавили в министерстве.

В начале 2019 года британские СМИ сообщили, что разведслужбы Великобритании, США и Израиля в канун 2018 года якобы провели совместную операцию по вывозу из Ирана 47-летнего физика-ядерщика и переправили его в Соединенные Штаты.