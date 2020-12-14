Президент Ирана раскрыл мотивы убийства физика-ядерщика Фахризаде

Израиль хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства (президента США Дональда – прим. ВЗГЛЯД) Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель. Основной целью сионистского режима при убийстве Фахризаде была дестабилизация и война в регионе», – сказал Роухани в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

Он также пообещал отомстить за убийство ученого в подходящее время и в подходящем месте, однако подчеркнул, что Тегеран «не позволит другим определять место и время» для ответа, поскольку Иран придает большое значение стабильности в регионе.

Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.

Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Москва осудила убийство ученого. Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство Фахризаде.