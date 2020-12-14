Президент Ирана раскрыл мотивы убийства физика-ядерщика Фахризаде

Взгляд
14 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 16:53  |  vz.ru
Разделы

Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
Перейти в раздел…

На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
Перейти в раздел…

Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
Перейти в раздел…

Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра NATO/Wikipedia
Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе. Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Империя – это сверхкультура

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Дружите с Россией, объединяйтесь с Россией, равняйтесь на Россию, потому что с Россией безопасно, хорошо, выгодно, потому что те блага, которые вам дает содружество с Россией – традиционные ценности в сочетании с технологическим модернизмом, безопасность и независимость от разлагающих государство мягких и жестких атак извне – возможны только с Россией. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Деолигархизация Украины началась не в ту сторону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Судя по всему, настало время Ахметова. Куда более компромиссный (в сравнении с тем же Коломойским) олигарх демонстрирует абсолютную лояльность интересам Запада. Несмотря на все это, Ахметов все равно мешает. Он создает проблему одним лишь размером своего бизнеса и влияния. Подробности...

Поворот России на Восток завершен

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Успехи России на Востоке измеряются не военными победами или спасенными человеческими жизнями, а повышением доходов от экспорта и качества деловой среды – достаточно мещанские категории для традиционного российского восприятия. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Грузия хочет рулить всем Кавказом

Обсуждение: 11 комментариев

Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

Перейти в раздел…

Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
Подробности...

Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
Подробности...

КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…
12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
Подробности...
19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
Подробности...
18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
  • Живую

  • Искусственную

  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В работе YouTube и сервисов Google произошел масштабный сбой
    Стали известны меры властей по снижению цен на продукты В Кремле опровергли введение жесткого карантина на новогодние праздники в России Обвинение попросило для историка Соколова 15 лет колонии Россиянки смогут с 1 января заменить мигрантов на стройках
    Песков объяснил критику Путина в адрес министров Стало известно о планах производства «Спутника V» в ОАЭ Украина приготовила к экспорту в Турцию бракованные пулеметы Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе отдали на пересмотр
    В Кремле публикацию о втором «отравлении» Навального назвали «bullshit» Разработчик «Новичка» выдвинул новую версию «отравления» Навального Мосгорсуд отменил штраф детскому хоспису «Дом с маяком» В СК подтвердили смерть вероятного убийцы девушки и ее брата в Армавире

    Главная тема


    Правила рыболовства поставили Британию на грань войны с Евросоюзом

    «активность по всем азимутам»


    Эксперты назвали призывы Тихановской ужесточить санкции против Белоруссии «дилетантством»

    «в регионы за колбасой»


    Дерипаска призвал перестать «кормить Москву дешевыми продуктами»

    Глава Роскосмоса


    Рогозин о запуске «Ангары-А5»: Она летает, черт возьми

    Видео

    эффект победителя


    Алиев выгнал США и Францию из карабахского урегулирования

    альянс Киева и Кишинева


    Кто принимает решения о союзе Украины и Молдавии против России

    русский флот


    Как шотландец обеспечил важнейшие морские победы России

    численность ВВС


    Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

    парадокс экономики


    Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

    важнейший игрок


    Евгений Крутиков: Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

    общая борьба


    Ирина Алкснис: В кризисы общество важнее социальных технологий

    еще не вечер


    Владимир Можегов: Трамп наносит ответный удар

    на ваш взгляд


    Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?

    Президент Ирана раскрыл мотивы убийства физика-ядерщика Фахризаде

    14 декабря 2020, 16:06

    Текст: Ксения Панькова

    Израиль хотел спровоцировать войну на Ближнем Востоке убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

    «Убийство Фахризаде было работой тех, кто хотел в последние дни запятнавшего себя правительства (президента США Дональда – прим. ВЗГЛЯД) Трампа ввергнуть регион в войну. Это была основная их цель. Основной целью сионистского режима при убийстве Фахризаде была дестабилизация и война в регионе», – сказал Роухани в ходе пресс-конференции, передает РИА «Новости».

    Он также пообещал отомстить за убийство ученого в подходящее время и в подходящем месте, однако подчеркнул, что Тегеран «не позволит другим определять место и время» для ответа, поскольку Иран придает большое значение стабильности в регионе.

    Напомним, 27 ноября в Тегеране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным иранских СМИ, Фахризаде был застрелен из автоматического оружия на дистанционном управлении, когда вышел из бронированного автомобиля.

    Тегеран заявил о причастности к убийству физика-ядерщика США и Израиля. Американские СМИ заявили, что ученый, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном. Москва осудила убийство ученого. Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство Фахризаде.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •