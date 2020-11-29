Иранские «Аль-Кудс» собрались мстить за убийство физика-ядерщика Фахризаде

Командир иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Исмаил Каани заявил, что силы подразделения объединятся с другими «защитниками Ирана», чтобы отомстить за убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Каани «воздал должное» погибшему ученому за его борьбу с «научными монополистами гегемонистской системы», передает издание Tasnim.

В своем послании командир обрушился с критикой на «глобальное высокомерие» и «государства, создающие и поощряющие терроризм», после убийства ученого «американскими пулями».

Каани также подчеркнул, что потеря Фахризаде не только не помешает прогрессу Ирана, но и ускорит движение страны вперед.

Напомним, Иран считает, что за убийством «отца» его ядерной программы стоят США и Израиль.

В самих США СМИ заявили, что Фахризаде, вероятно, был убит «Моссадом», так как Израиль хочет помешать Джозефу Байдену наладить диалог с Ираном.

Между тем экс-глава ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Иран решили сделать легкой мишенью для действующего президента США Дональда Трампа.