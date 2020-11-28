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28 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Оппозиция и «спящие» подпитывают новые партии

На выборах-2021 пробиться в парламент могут несколько новых партий Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Госдуму следующего созыва могут пройти несколько новых партий. Новичкам вполне по силам не только отобрать часть электората у некоторых парламентских партий, но и привлечь на свою сторону сторонников несистемной оппозиции. Кроме того, считают политологи, новые партии приведут за собой на избирательные участки и тех, кто раньше вообще не ходил на выборы. Подробности...
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Зачем России новая орбитальная космическая станция

С каждым годом МКС создает все больше технических проблем своим обитателям NASA
В РКК «Энергия» предложили отказаться от Международной космической станции в пользу собственного орбитального проекта. Дескать, ряд элементов МКС поврежден, а с 2025 года число отказов увеличится в несколько раз. Но строительство новой станции потребует колоссальных затрат. Во сколько обойдется России своя орбитальная станция и насколько целесообразны эти расходы? Подробности...
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Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа

Мохсен Фахризаде был самым известным ядерным физиком Ирана WANA/REUTERS
Иран потерял «отца» своей ядерной программы – физика Мохсена Фахризаде. Его кортеж попал в засаду и был обстрелян, ученый скончался от ранений. Тегеран обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал мстить. Это уже вторая за год потеря для Ирана: в январе американцы убили генерала КСИР Касема Сулеймани, после чего Тегеран атаковал военную базу США на Ближнем Востоке. На какой ответ Иран решится теперь? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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«Джон Маккейн» попытался проверить Россию на прочность

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
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Певца революции убила поэма «Двенадцать»

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
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Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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    Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа

    Мохсен Фахризаде был самым известным ядерным физиком Ирана    28 ноября 2020, 17:00
    Фото: WANA/REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков

    Иран потерял «отца» своей ядерной программы – физика Мохсена Фахризаде. Его кортеж попал в засаду и был обстрелян, ученый скончался от ранений. Тегеран обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал мстить. Это уже вторая за год потеря для Ирана: в январе американцы убили генерала КСИР Касема Сулеймани, после чего Тегеран атаковал военную базу США на Ближнем Востоке. На какой ответ Иран решится теперь?

    В субботу президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. «Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти (...) Его мученическая смерть не остановит наши достижения», – заявил Роухани.

    В том, что за ликвидацией ученого стоит именно Израиль, убеждены и в разведслужбах США. Об этом сообщила New York Times со ссылкой на источники в американской разведке. Издание отмечает: «неясно, могли ли США знать об операции заранее, но две страны (Израиль и США) являются ближайшими союзниками и давно обмениваются разведданными в отношении Ирана».

    Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Во внешнеполитической службе ЕС заявили, что «в нынешнее время неопределенности более чем когда-либо важно сохранять спокойствие и проявлять максимум сдержанности, чтобы избежать эскалации, которая не может быть ни в чьих интересах».

    Мохсен Фахризаде погиб в пятницу на бульваре Мустафы Хомейни в районе города Абсард примерно в 90 км к востоку от Тегерана. В этом городе проживают многие представители иранской элиты. Кортеж из двух автомобилей попал в засаду. Рядом с машиной, в которой находился ученый, был подорван фургон, а затем началась стрельба. По сообщениям очевидцев, нападавшие выстрелили из РПГ-7, а затем начали стрелять из огнестрельного оружия. В ходе перестрелки были ликвидированы трое из четверых нападавших. Один из охранников ученого получил четыре ранения. Самого Фахризаде доставили вертолетом в больницу, где он скончался.

    Фахризаде – второй высокопоставленный иранский деятель, убитый в этом году. В самом начале года американцы ликвидировали на территории Ирака командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Фахризаде – пятый иранский ученый-ядерщик, убитый за последнее десятилетие. В результате серии взрывов и стрельбы, вину за которых Иран также возложил на Израиль, погибли два эксперта в 2010 году, третий – в 2011 году и четвертый – в 2012 году. В Израиле не подтверждали, но и не отрицали свою причастность к этим убийствам.

    Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави обвинил в причастности к убийству Фахризаде не только Израиль, но и США. А военный советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал, что Тегеран отомстит за жизнь ученого.

    Мохсен Фахризаде-Махабади входил в список 500 самых влиятельных людей в мире по версии американского издания Foreign Policy. Ученый руководил Организацией исследований и инноваций министерства обороны и поддержки ВС Ирана. Ранее он разрабатывал тайную программу создания ядерного оружия, которую Иран начал в конце 1980-х и, по данным Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ), отказался от нее в 2003 году. В последние годы преподавал физику студентам в Тегеране.

    В 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ученого руководителем ядерного проекта Тегерана и утверждал, что Фахризаде в последние годы продолжал тайную работу над ядерным оружием.

    Аналитик Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев убежден, что Иран настроен на полное возвращение к ядерному соглашению (так называемый Совместный всеобъемлющий план действий, СВДП) и не станет идти на обострение конфликта с США и Израилем.

    «На протяжении последних двух лет иранцы сделали пять шагов по сокращению своих обязательств в рамках этого соглашения, из которого США вышли по решению президента Дональда Трампа. В Иране теперь ждут, что администрация Джо Байдена полностью вернется в сделку, отменит санкции, которые Трамп возобновил против Ирана, и таким образом они смогут получить хоть какую-то пользу от переговоров с администрацией Барака Обамы», – сказал Маргоев.

    По мнению эксперта, Израиль добивается того, чтобы администрация Байдена не смогла вернуться к СВПД.

    «Если Тегеран поддастся на провокацию, есть риск возникновения вооруженного конфликта в регионе, что невыгодно самой исламской республике,

    которая настроена на дипломатическое урегулирование кризиса вокруг ядерной программы. Ирану нужно ответить на убийство Фахризаде, потому что это крайне дерзкий акт, в котором подозревают израильские спецслужбы. Нельзя допускать того, чтобы подобные действия оставались безнаказанными», – считает политолог.

    Мохсен Фахризаде находился под круглосуточной охраной, поэтому причиной убийства можно одновременно считать провал иранских спецслужб и высокий уровень подготовки организаторов теракта. «В целях безопасности физик не покидал пределов страны, не участвовал в переговорах по ядерной программе во время администрации Обамы, потому что они проходили в основном в Европе. Охрана физика-ядерщика могла быть усилена ввиду того, что несколько лет назад уже состоялась неудачная попытка покушения на его жизнь, а Нетаньяху упоминал его в презентации атомного архива как руководителя иранской военной ядерной программы», – напомнил Маргоев.

    Политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов добавляет, что иранские спецслужбы работают на высоком уровне, однако в данном случае предотвратить покушение было очень сложно. «Но иранцы сами говорят, что таким образом их не остановят на пути развития мирного атома. Страна уже 40 лет находится в блокаде со стороны Америки и Европы», – подчеркнул собеседник.

    Нельзя исключать того, что решение об убийстве Фахризаде было принято в связи со скорым уходом с поста президента Трампа, который поддерживает тесные связи с Нетаньяху. Израильский премьер понимает, что с уходом Трампа ему придется налаживать взаимодействие с новой администрацией, и такого рода акции будут осуждаться правительством США.

    «В списке убитых иранских ученых-ядерщиков Мохсен Фахризаде стал пятым. В 2012 году произошло предыдущее покушение. Демократ Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США осудила покушение, в том числе потому что это подрывало попытки мирного урегулирования ядерной проблемы с Ираном. Если бы подобное произошло уже при Байдене, его администрация могла бы тоже выступить с осуждением. Пока же Трамп находится у власти, такую акцию удается провести без осложнений на дипломатическом треке между Израилем и США», – подчеркнул Маргоев.

    Курбанов согласен, что покушение связано со скорым уходом из Белого дома «самого ярого защитника Израиля». «Израиль не хочет упустить шанс и совершает провокацию, чтобы Иран оказал ему вооруженное сопротивление.

    Это означает готовность Израиля идти на все, они чувствуют приближение трудностей после ухода Трампа»,

    – считает Курбанов.

    По прогнозу эксперта, Иран может ответить только после ухода Трампа. В стране понимают, что убийство ученого – серьезнаая провокация, за которой кроется желание спровоцировать Тегеран на немедленный ответ и дать повод Трампу нанести военный удар под конец своего срока, тем более, что многие президенты США перед отставкой «совершают очень необдуманные поступки». «После убийства Касема Сулеймани Иран произвел ракетную атаку на крупнейшую американскую базу на Ближнем Востоке. Иранские ракеты достигли цели несмотря на то, что американцы использовали самые совершенные средства противовоздушной обороны», – напомнил Курбанов.

    Эксперт прогнозирует, что Иран продолжит прилагать усилия, чтобы вернуться к СВПД. «Тегерану нужен мирный атом, а не военный. Без мирного атома не существует прогресса. Иран готов допустить на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ. Тегерану нечего скрывать от мирового сообщества», – подытожил Курбанов.


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