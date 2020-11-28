Иран заявил о причастности Израиля к убийству ученого-ядерщика

Президент Ирана Хасан Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде заявив, что это преступление не замедлит развитие атомной отрасли в стране.

«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти (...) Его мученическая смерть не остановит наши достижения», – заявил Роухани в ходе выступления, которое транслировалось по иранскому телевидению, передает Reuters.

В разведслужбах США также утверждают, что за убийством иранского физика-ядерщика стоит Израиль, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в американских разведывательных службах.

Издание отмечает, что «неясно, могли ли США знать об операции заранее, но две страны (Израиль и США – прим. ВЗГЛЯД) являются ближайшими союзниками и давно обмениваются разведданными в отношении Ирана», передает РИА «Новости».

Белый дом и ЦРУ отказались давать изданию комментарии по этому вопросу.

Накануне иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения, произошедшего в районе города Дамовенд. Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави обвинил в причастности к убийству ученого США и Израиль. Военный советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал, что Тегеран отомстит за убийство физика-ядерщика.