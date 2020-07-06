Стоит ли верить в «авиаудар Израиля по Ирану»

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6 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:39  |  vz.ru
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Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
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Спецслужбы США провели против России циничную операцию

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Американские разведслужбы продолжают крайне противоречиво отзываться об очередном скандале, затрагивающем Россию – обвинений в «сговоре» Москвы с талибами. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что информационный вброс очень похож на ряд других подобных операций, которые уже предпринимались против России. Как и кем готовилась эта провокация? Подробности...
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              Так выглядят разрушения на иранском ядерном объекте   6 июля 2020, 18:45
              Фото: Wana News Agency/Reuters
              Текст: Евгений Крутиков

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              Американские СМИ с опозданием почти на неделю обратили внимание на инцидент в Иране на ядерном объекте в Натанзе к югу от Тегерана. Звучат даже предположения, что один из ядерных центров Ирана разбомбила израильская авиация, и это критически важное событие для ядерной программы страны. Что в этих сообщениях является явной натяжкой, а что выглядит более правдоподобно?

              Объект в Натанзе (постройка прошлого века в неоколониальном стиле) загорелся в темное время суток 2 июля. Иранская сторона быстро признала сам факт возгорания. Первые фото с места происшествия демонстрировали не только почти полностью сгоревшее здание, но и множество осколков вокруг, что свидетельствовало о внутреннем взрыве. Либеральные СМИ (в том числе и в России, но за подписью арабских журналистов) стали распространять паническую информацию о том, что «возможно радиоактивное загрязнение». Один из материалов был озаглавлен «Тайну раскроет счетчик Гейгера. Израильские источники подтверждают авиаудар по иранской ядерной программе. Почему Иран отрицает этот факт?».

              Уже на следующий день, 3 июля, представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся прямо там, в Натанзе, на постоянной основе, все это опровергли, но в подаче заинтересованных арабоязычных источников фейк пошел гулять в информационном пространстве. «Ядерных материалов в здании на объекте по обогащению урана в Натанзе, в котором произошел пожар, не было, и радиоактивного загрязнения не последовало», – сообщило 3 июля МАГАТЭ. Согласно заявлению организации, Иран уведомил агентство о пожаре в здании на территории установки по обогащению урана в Натанзе. Пожар был потушен, никто не пострадал.

              Ядерный объект в Натанзе находится под действием системы гарантий МАГАТЭ, направленным на контроль над ядерной деятельностью неядерных государств. В связи с этим агентство находится в контакте с иранскими властями для подтверждения, что инцидент не скажется на работе агентства по проверке гарантий. Пресс-секретарь иранского ядерного проекта Бехруз Камальванди заявил, что взрыв и пожар произошли в результате несчастного случая на производстве и сгорел недостроенный склад, а не сам завод, который предположительно должен производить новые центрифуги для обогащения урана. Он еще только строится.

              До этого 26 июня взорвалось и сгорело хранилище природного газа в Парчине – юго-восточном пригороде Тегерана. Никто не пострадал, но кадры были красивыми. Через четыре дня взорвалось и загорелось хирургическое отделение одной из столичных больниц, в результате чего погибли 19 человек. И вот 2 июля пожар в Натанзе. У некоторых людей в голове все это сложилось в цепочку, хотя никаких фактических оснований нет. Слишком уж разнородные события.

              Израильская реакция

              Первая информация приходила исключительно из Израиля, где чаще всего носила характер бравурного военного марша. Израильские эксперты и политологи (но не официальные лица) приводили подробности, из которых следовало, что несколько израильских F-16, дозаправившись над Катаром, атаковали главный иранский атомный объект и успешно сожгли его.

              «Катарский коридор» – давняя тема для обсуждения. Радиус полета F-16 – 1200 километров всего, до Натанзы – 1500 в одну сторону. Западные эксперты много лет ставят под сомнение саму возможность Израиля атаковать иранские ядерные объекты вот так вот, напрямую. И дело тут даже не в том, что израильские самолеты должны где-то дозаправляться (это как раз в теории возможно именно в районе американо-катарской базы Аль-Удейд), а в том, что Израиль не располагает боеприпасами, которые могли бы достичь скрытых под землей в скальных породах ядерных объектов Ирана. Имеющихся у израильтян знаменитые бомбы GBU на это не способны.

              Кроме того, у персов худо-бедно есть ПВО, хоть и не идеальная и не слишком современная. А все эти истории про «дозаправку над Катаром» сильно смахивают на героические сказки про МОССАД. Да, Израиль и Катар – большие друзья на почве общей неприязни одновременно и к Саудовской Аравии, и к Ирану, в прошлом году туда действительно приезжали и глава МОССАД, и командующий южным округом ЦАХАЛа о чем-то договариваться, но географию никто не отменял. Как и реальные технические характеристики военной техники.

              Восточные сказки опроверг непосредственно министр обороны Израиля Бенни Ганц. «Не каждый инцидент, происходящий в Иране, обязательно имеет какое-то отношение к нам», – заявил Ганц в интервью израильскому радио, указав, что системы ядерных объектов являются очень сложными и он не уверен, что иранские специалисты в состоянии их поддерживать.

              В Организации гражданской обороны Ирана, аналоге МЧС, есть специальный человек, отвечающий за борьбу с саботажем – бригадный генерал Джалали. По его версии, взрыв в здании в Натанзе мог быть результатом кибератаки со стороны Израиля. Эту версию (после разрушения предыдущей с героической атакой израильских самолетов, которых никто не видел) подхватили и в Израиле, и в дружественных ему арабских источниках. Кувейтская газета «Аль-Джарида» считает, что израильтяне смогли проникнуть в компьютерную систему, которая управляет давлением в баллонах с газом, что и привело к взрыву. А первопричиной для этой операции стала якобы кибератака со стороны Ирана на водоочистные сооружения в Израиле в апреле, что как бы привело к частичному заражению воды хлором.

              Некоторые израильские СМИ и примкнувшие к ним арабоязычные источники утверждают, что Иран якобы потерял до 80% запасов газа UF6, в простонародье – фторида урана. На этом утверждении основываются и утверждения, что «если это операция израильской разведки, то она проведена идеально» и что это «отбросило ядерную программу страны минимум на год назад».

              Фторид урана – одно из производных ядерного процесса, очень важное для производства «гражданского» топлива для АЭС. Шесть атомов фтора окружают атом урана, не давая ему бесконтрольно размножаться. Получаются кристаллы, которые переходят в газообразное состояние при низкой температуре. Но он адски ядовит, его не хранят в газовых баллонах, как на советской даче.

              Да, для его поддержания в нужном состоянии нужно обеспечивать температурный режим, но опять же этот механизм вряд ли имеет выход в интернет. И не хранят фторид урана в недостроенных зданиях или в хранилищах бытового газа в пригороде Тегерана. Можно сколько угодно долго представлять Иран страшно отсталой страной, которой управляют средневековые муллы, но не до такой же степени.

              «Кошачья» версия

              Тут на сцену вышли «Гепарды Родины». Эта ранее неизвестная организация прислала в персидскую редакцию Би-би-си письмо, в котором взяла на себя ответственность за взрыв в Натанзе. Они пояснили в письме, что выбрали именно наземные строения, потому что результат диверсии таким образом будет наглядным в том числе и для спутников слежения, а это даст требуемый пропагандистский эффект. И не потому, что подобраться к реальным объектам в Натанзе невозможно, а потому, что так наглядней будет.

              Возник вопрос: кто такие, почему не знаем? «Гепарды» пояснили, что они состоят из бывших сотрудников иранских спецслужб, которые решили бороться с правящим режимом. Тут даже у англосаксонских журналистов возникли сомнения. А где вы раньше-то были, уважаемые? Почему от вас только сейчас пришло какое-то странное письмо? И, вообще, гепарды как вид кошачьих в Иране не водятся. Только в Африке. Откуда такое странное название? Сильно смахивает на типичную фальшивку.

              Корпус стражей Исламской революции косвенно подтвердил версию непонятных кошачьих, рассказав, что есть все признаки взрывного устройства, заложенного внутрь недостроенного склада. Это не противоречит версии иранского МЧС, но и не подтверждает, что диверсию (или саботаж, это разные явления) могла организовать эта ранее неизвестная группа. Просто что-то имело место.

              Обошлось без внешнего вмешательства

              В любом случае точно можно сказать, что никакого налета израильских самолетов на Натанзу не было. Изначальная раскрутка столь неправдоподобной версии сразу ставит под сомнение любую информацию, исходящую из Израиля, включая официальную. Израиль слишком часто был замечен в таком героическом пиаре и, наоборот, в попытках уйти от ответственности путем отрицания, что верить сложно любым утверждениям. Имидж сильно подпорчен.

              По альтернативной версии, ресурсы Ирана настолько изношены десятилетиями санкций, что персам очень трудно поддерживать безопасность даже безобидных объектов. Собственно, именно на это и намекал Бенни Ганц.

              Если продолжать эту версию, то Ирану требуется международная помощь как «устаревшему» государству. Но МАГАТЭ настаивает на достаточном уровне безопасности на ядерных объектах Ирана. И никакой дополнительной помощи не требует.

              Следовательно, нет и необходимости в каком-то международном вмешательстве. Даже если все случившееся никак не связано с Израилем, в Тель-Авиве все равно пытаются изобрести повод обвинить Тегеран в некомпетентном обращении с ядерными материалами. А это тоже вопрос имиджа.

              Конечно, вся эта история еще требует дополнительного расследования. Но уже сейчас понятно, что многие стороны одновременно пытаются получить из случившего выгоды. И в этом уже нет никакого сюрприза.


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