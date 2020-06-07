Нетаньяху призвал парализовать Иран

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество ввести «парализующие санкции» против Ирана.

«Международное агентство по атомной энергии установило, что Иран отказался предоставлять инспекторам МАГАТЭ доступ к скрытым объектам, на которых Иран осуществлял секретную военную ядерную деятельность. Иран систематически нарушал свои обязательства и скрывал объекты, где обогащались расщепляющиеся материалы. Я думаю, что наступило время, на самом деле оно пришло уже давно, но теперь точно в свете этой новой информации время пришло, чтобы мировое сообщество присоединилось к США и ввело парализующие санкции против Ирана», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, коронавирус «не уменьшает решимости Израиля» действовать против «агрессии Ирана», и пообещал, что не позволит Тегерану «обзавестись ядерным оружием». По его словам, Израиль будет «систематически действовать» против попыток Ирана закрепиться в военном отношении у израильских границ.

5 июня западные СМИ опубликовали доклад МАГАТЭ о ситуации в Иране, согласно которому запасы обогащенного урана в Иране превысили разрешенный ядерной сделкой лимит почти в восемь раз.

В марте МАГАТЭ заявляло о пятикратном превышении запасов обогащенного урана.

В конце мая США решили отказаться от временных исключений из санкционного режима, позволявших компаниям продолжать деятельность по мирному использованию атомной энергетики в Иране.

5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. ЕС заявил о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки.