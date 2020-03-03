МАГАТЭ заявил о пятикратном превышении Ираном лимита по запасам обогащенного урана

В Иране объем обогащенного урана в пять раз превышает установленный ядерной сделкой лимит, говорится в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Запасы обогащенного урана достигают 1510 кг, установленное сделкой ограничение – 300 кг, передает ТАСС.

В начале февраля Тегеран заявил, что весной намерен представить центрифугу нового поколения для обогащения урана.

5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. ЕС в ответ заявил о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки.