В ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном

Представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила, что Евросоюз сделает все возможное, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на текущую ситуацию вокруг Ирана.

«Как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, мы не пожалеем никаких усилий, чтобы сохранить СВПД», – сказала Спинант в ответ на вопрос о будущем иранской ядерной сделки, передает ТАСС.

Накануне ЕС заявил о готовности провести встречу по СВПД, если Франция, Германия, Великобритания и Россия решат, что она необходима.

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. Позже в ЕС заявили о намерении убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках СВПД по ядерной программе.