ЕС заявил о готовности провести встречу по СВПД

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что Евросоюз готов провести встречу Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если Франция, Германия, Великобритания и Россия решат, что она необходима.

«Если главные игроки – а главные игроки – это «тройка» ЕС и, конечно, Россия – решат, что нужна встреча, то мы будем рады продолжить нашу роль посредника и координатора», – сказал Стано в ответ на вопрос о вероятности встречи Совместной комиссии по СВПД, передает ТАСС.

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.

Позже в ЕС заявили о намерении убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.