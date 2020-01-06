ЕС призвал Иран вернуться к соблюдению ядерной сделки

Евросоюз намерен убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, говорится в заявлении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

«Мы глубоко озабочены заявлением Ирана, что он не будет выполнять требования, согласованные СВПД. Это заявление прозвучало в момент серьезного роста напряженности в регионе. С европейской точки зрения, важно, чтобы Иран вернулся к соблюдению ядерной сделки. Мы должны убедить Иран, что это в его интересах», – цитирует ТАСС главу ЕК.

Фон дер Ляйен в своем заявлении предпочла вообще не упоминать, что причиной роста напряженности в регионе стала серия авиаударов США по Ираку и Сирии, в результате одного из которых в районе гражданского аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Она ограничилась лишь «призывом всех игроков к сдержанности».

По ее словам, Еврокомиссия 8 января проведет специальное заседание по ситуации в Ираке для координации действий по деэскалации, где верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и другие еврокомиссары «проинформируют о работе с иностранными игроками в Ираке и за его пределами». «Эта встреча послужит платформой для координации действий Еврокомиссии в регионе», – отметила фон дер Ляйен.

Ранее в ЕС пообещали принять решение о санкциях против Ирана после оценки МАГАТЭ.

Напомним, 5 января правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг для обогащения урана.

В мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке, из которой США вышли в мае 2018 года. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей СВПД по иранской ядерной программе. В российском МИДе подчеркивали, что разрушительные процессы вокруг СВПД становятся необратимыми.

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