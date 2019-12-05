МИД: Разрушительные процессы вокруг СВПД становятся необратимыми

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о повышении угрозы того, что разрушительные процессы вокруг СВПД приобретают необратимый характер.

«Проблемы не решаются, они накапливаются, и в итоге мы можем оказаться в ситуации, когда не действия Ирана по сокращению его объема обязательств, а бездействие участников СВПД с точки зрения обеспечения жизнеспособности этой договоренности приобретет необратимый характер»,– цитирует слова Рябкова РИА «Новости».

Он добавил, что с этой точки зрения «угроза остаться на перроне, когда поезд пойдет дальше, она повышается, и об этом мы будем говорить завтра». «Здесь нет ни грамма преувеличения, наша озабоченность происходящим очень серьезна», – заявил замглавы МИДа.

Ранее сообщалось, что Вашингтон с 15 декабря восстанавливает односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.

В МИД России отметили, что пока сложно понять, в чем «состоит гипотетический выигрыш Вашингтона» от подрыва СВПД, в результате чего объект в Фордо «не будет перепрофилирован в соответствии с договоренностями».