МИД назвал вопиющим нарушением санкции США против иранского ядерного объекта

Решение Вашингтона наложить санкции на ядерный объект Ирана в Фордо является вопиющим нарушением международных обязательств со стороны США, заявили в российском МИД.

«Подобные решения – очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств со стороны США и их безответственного отношения как к заключаемым соглашениям, так и решениям Совета Безопасности ООН, которые они не только не стесняются открыто нарушать, но и стараются затруднить процесс выполнения всеми остальными странами. Столь беспардонное поведение одного из крупнейших государств, претендующих на глобальное лидерство, заслуживает самого решительного осуждения», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство выразило надежду на «объективную оценку» этих действий в декабрьском докладе Генсека ООН.

МИД также отметил, что пока сложно понять, в чем «состоит гипотетический выигрыш Вашингтона» от подрыва СВПД, в результате чего объект в Фордо «не будет перепрофилирован в соответствии с договоренностями».

«Американские попытки оправдать свою недоговороспособность, переводя стрелки на Тегеран, никого не должны вводить в заблуждение. Иранские действия по приостановке добровольных обязательств в рамках СВПД, включая возобновление обогатительных работ на Фордо, являются ответной реакцией на бездумную политическую кампанию, развязанную США против «ядерной сделки», – указывает МИД.

Отмечается, что в США «сильно мечтают» о полном отказе Ирана от ядерной программы, хотя право Тегерана развивать мирный атом закреплено в ДНЯО, стороной которого является и Вашингтон.

«С учетом американских заявлений потребуется содержательная реакция со стороны Совместной комиссии СВПД. Надеемся, что наши европейские коллеги найдут в себе силы пойти дальше дежурных сожалений по поводу действий США и вместе с нами и Китаем встать на защиту СВПД, включившись в реальную работу по поддержанию жизнеспособности и устойчивости всеобъемлющих договоренностей и надежно укрыв проект по Фордо, а также другие важные элементы «ядерной сделки» от санкционных нападок со стороны США», – говорится в заявлении.

Ранее госсекретарь США заявил, что Вашингтон с 15 декабря восстанавливает односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.

В начале ноября Иран объявил о начале обогащения урана на этом объекте. Отказ Тегерана от ряда обязательств по ядерной сделке связан с выходом из нее США.