Иран объявил о начале обогащения урана на объекте в Фордо

Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, сообщила Организация по атомной энергии Исламской Республики.

В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что «в Фордо возобновились обогащение и производство урана», уточнив, что «все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ»., передает ТАСС.

Напомним, в конце октября Иран объявил о подготовке к четвертому этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке, из которой Соединенные Штаты вышли в мае 2018 года. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом.

В мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке после введения экономических санкций со стороны США. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.