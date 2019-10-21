Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом в случае неприемлемых действий со стороны Тегерана.

«Если Иран сделает что-то, по нему будет нанесен удар, который по ним еще никогда не наносили», – передает ТАСС слова Трампа во время заседания американской администрации в Белом доме.

«Я пытаюсь выходить из войн, но также нам, возможно, придется вступать в войны. (...) Мы подготовлены лучше, чем когда-либо», – заявил американский лидер.

Ранее в понедельник Иран объявил о подготовке к четвертому этапу сокращения своих обязательств по ядерной сделке, из которой США вышли в мае 2018 года.

В мае 2019 года Тегеран отказался от ряда обязательств по ядерной сделке после введения экономических санкций со стороны США. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран, не исключив его обогащение до оружейного уровня в 20%.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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