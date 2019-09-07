Иран заявил о решении скапливать отработанный уран

Организация атомной энергии Ирана заявила, что, отказываясь от выполнения части обязательств по ядерной сделке, они намерены скапливать отработанный уран.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В организации также отметили, что Иран способен довести обогащение урана до 20% – уровня, с которого он считается оружейным.

Кроме того, там заверили, что доступ МАГАТЭ к ядерным объектам Ирана останется прежним.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани объявил о дальнейшем сокращении Тегераном обязательств по ядерной сделке.

Напомним, проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. После этого Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке.