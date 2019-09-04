Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о дальнейшем сокращении Тегераном обязательств по ядерной сделке.

«Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу», – передает ТАСС слова Роухани.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран намерен объявить о новом сокращении выполнения обязательств. Кроме того, Иран поставил Европе условие для возвращения к ядерной сделке, потребовав либо покупать у Тегерана нефть, либо предоставить кредит на 15 млрд долларов.

Проблема с иранской ядерной сделкой началась с того, что в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и снова ввели против Ирана экономические санкции.

После этого последовал отказ Тегерана от ряда обязательств по ядерной сделке.