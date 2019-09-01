Иран собрался сократить обязательства по ядерной сделке

Тегеран в четверг намерен объявить о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Если европейцы до четверга не примут необходимые меры, то мы направим им послание о третьем шаге по сокращению выполнения обязательств по ядерной сделке», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию ИРИБ.

Ранее в Тегеране заявляли, что встреча президентов Ирана и США Хасана Роухани и Дональда Трампа не сможет состояться, пока Вашингтон не вернется к исполнению ядерной сделки.

Напомним, Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке после того, как США вышли из нее.