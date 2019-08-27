В Иране заявили о невозможности встречи Роухани и Трампа

Встреча президентов Ирана и США Хасана Роухани и Дональда Трампа не сможет состояться, пока Вашингтон не вернется к исполнению ядерной сделки, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Во время поездки в Биарриц я сказал, что встреча между президентом Ирана и Трампом невозможна, пока США не начнут исполнять (положения) ядерной сделки», – заявил Зариф, передает ТАСС.

Между тем сам Трамп предсказал заключение договора между США и Ираном.

Ранее СМИ сообщали, что для Трампа оказался неожиданностью визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит G7. Утверждалось, что тактика Макрона по Ирану «привела в ярость» американских чиновников. При этом Трамп заявлял, что был в курсе приезда Зарифа на саммит «Большой семерки», но не пожелал с ним встречаться.