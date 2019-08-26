Трамп предсказал заключение договора между США и Ираном

США, в конечном счете, по всей видимости, заключат договоренность с Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.

Он также заявил, что считает реалистичной идею президента Франции Эммануэля Макрона о скором проведении американо-иранского саммита, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что все страны – участницы «Группы семи» имеют общее мнение относительно возможности обладания Ираном ядерного оружия.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что для Трампа оказался неожиданностью визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит G7. Утверждалось, что тактика Макрона по Ирану «привела в ярость» американских чиновников.

Трамп заявлял, что был в курсе приезда Зарифа на саммит «Большой семерки», но не пожелал с ним встречаться.