Западные СМИ рассказали о «засаде» Макрона для Трампа

В попытке склонить Дональда Трампа на свою сторону, Эммануэль Макрон устроил американскому лидеру «безобидную засаду»: президент Франции увел американского коллегу на незапланированный обед, где они с глазу на глаз почти два часа говорили без официальных лиц или помощников. Об этом пишет британская The Guardian.

После встречи с Макроном Трамп заявил в Twitter, что это была «лучшая встреча, какой у нас еще не было». При этом он неправильно написал имя французского президента и прикрепил к записи ссылку не на официальную страницу Макрона, а на его пародийную учетную запись, говорится в статье.

Ненастоящий аккаунт Макрона после этого был заблокирован, добавляет издание.

По информации британской газеты, тактика Макрона «привела в ярость» американских чиновников. Они подчеркивали, что президент Франции заполнил повестку G7 «нишевыми» темами, в том числе вопросами изменения климата и равноправия, и не затрагивал глобальную экономику и торговлю, которые традиционно были в центре внимания «Группы семи».

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Издание добавляет, что американскую сторону не проинформировали о визите главы МИД Ирана Джавада Зарифа. Франция выступает с инициативой разрядки напряженности в Персидском заливе, и французские официальные лица заявили, что внезапное появление Зарифа продолжает эти усилия. В Париже настаивали, что Трамп был проинформирован о госте, сам президент США от комментариев отказался.

В следующем году настанет очередь Трампа выбирать приглашенных гостей и, по мнению европейских дипломатов, президент России Владимир Путин окажется во главе его списка, заключает издание.

Ранее сообщалось, что для Дональда Трампа стал неожиданностью визит на саммит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Американский канал NBC отметил, что французские организаторы саммита G7 сознательно создавали трудности для делегации США.

Кроме того, источники сообщали, что предложение восстановить G8 поссорило Трампа с другими лидерами G7.

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