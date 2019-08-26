Трамп отреагировал на неожиданный приезд Зарифа на G7

Президент США Дональд Трамп прокомментировал приезд министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит «Группы семи» во французском Биаррице.

Перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Трамп рассказал, что французский президент Эммануэль Макрон спросил его, «одобряет ли» хозяин Белого дома приезд Зарифа в Биарриц.

«Я знал обо всем, что он делал», – приводит его слова ТАСС.

Трамп добавил, что встречаться с Зарифом не пожелал. По его словам, в настоящее время «слишком рано» для этих переговоров.

Напомним, для Дональда Трампа стал неожиданностью визит на саммит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Как отметила американская The Washington Post, Франция удивила Трампа необычным «дипломатическим джиу-джитсу». Британская The Guardian в свою очередь сообщила, что тактика Макрона «привела в ярость» американских чиновников.

Американский канал NBC отметил, что французские организаторы саммита G7 сознательно создавали трудности для делегации США.

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