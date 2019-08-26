Трамп раскрыл договоренность G7 по Ирану

Все страны – участницы «Группы семи» согласны с тем, что Иран не должен получить ядерное оружие, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Его слова передает ТАСС.

Ранее Трамп заявил, что был в курсе приезда министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит «Группы семи», но не пожелал с ним встречаться.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что для Дональда Трампа визит Зарифа стал неожиданностью. Как отметила американская The Washington Post, Франция удивила Трампа необычным «дипломатическим джиу-джитсу». Британская The Guardian в свою очередь сообщила, что тактика Макрона «привела в ярость» американских чиновников.

Американский канал NBC отметил, что французские организаторы саммита G7 сознательно создавали трудности для делегации США.