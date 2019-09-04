Иран поставил Европе условие для возврата к ядерной сделке

Тегеран поставил Европе условие для возвращения к ядерной сделке: ЕС должен либо покупать у Ирана нефть, либо предоставить стране кредит на 15 млрд долларов до конца года.

«С нашей точки зрения, возврат к полной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) зависит от получения 15 миллиардов долларов за четыре месяца. В противном случае процесс сокращения обязательств будет продолжен», – сказал замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

По его словам, такой кредит будет «предоплатой за нефть», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

Проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. После этого Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке.

По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего страны Европы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.