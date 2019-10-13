Путин призвал Иран придерживаться ядерной сделки

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что Ирану лучше придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Мое мнение заключается в том, что лучше бы Иран придерживался буквы и духа этого соглашения», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что в рамках СВПД Иран взял на себя обязательства. По словам Путина, всем нужно быть откровенными и не закрывать глаза на противоречия, существующие у стран Ближнего Востока. В противном случае «разговор этот будет не интересным, он будет постным».

По его словам, искать выход из противоречий нужно также Ирану, Израилю и США.

«Но если мы исходим из того, что есть между странами региона противоречия с Ираном, то кто может быть судьей в решении вопроса, выполняет Иран свои обязательства в рамках СВПД или нет? Судья должен быть нейтральным. Это первое. Профессиональным – второе. И признанный международным сообществом – третье. И такой судья есть. Это МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии. И оно публично, не стесняясь, прямо говорит о том, что Иран полностью выполняет все свои обязательства», – отметил Путин.

Проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД под предлогом, что Иран якобы пытается заполучить ядерное оружие. США ввели против Ирана экономические санкции, а Тегеран отказался от ряда обязательств по сделке. Так, в начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20% – уровня, с которого он считается оружейным.